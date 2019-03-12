Трое украинок в топ-15 на чемпионате мира по биатлону, победила шведка Эберг
В шведском Эстерсунде завершилась женская индивидуальная гонка чемпионата мира по биатлону. Победу одержала хозяйка соревнований Ханна Эберг.
Залогом победы Ханны Эберг стала отличная стрельба. Шведка чисто преодолела все огневые рубежи и показала приличную скорость. Поэтому соперницы не имели никаких шансов помешать Ханне выиграть золото.
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Серебряную награду получила итальянка Лиза Виттоцци. Она также не допустила ошибок при стрельбе, но была медленнее Эберг. Виттоцци проиграла шведке почти 24 секунды.
Бронзовую медаль завоевала Жюстин Брезаз. Француженка могла претендовать на победу, если бы не допустила один промах. Жюстин проиграла Эберг 32,5 секунды.
Достаточно хорошие результаты получили представительницы Украины. Лучшей была Анастасия Меркушина, которая имела хорошие шансы зацепиться за подиум. Украинка чисто отстрелялась на трех огневых рубежах. Однако ошибка на последней "стойке" стоила Анастасии призового места и она финишировала 10-й.
В отличие от Меркушино, Юлия Джима отстрелялась на ноль, но достаточно плохая скорость не позволила Юле претендовать на высокие места и она финишировала на 12-й позиции.
Первой из украинок стартовала Юлия Журавок. 24-летняя биатлонистка чисто преодолела четыре огневых рубежа. Однако Юлия не продемонстрировала хорошую скорость и завершила гонку на 14 позиции.
Уверенно начала гонку Валентина Семеренко, которая быстро преодолела два огневых рубежа. Но на третьей и четвертой стрельбе Валентина допустила три промаха и удовлетворилась 36 местом.