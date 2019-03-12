Трое украинок в топ-15 на чемпионате мира по биатлону, победила шведка Эберг

В шведском Эстерсунде завершилась женская индивидуальная гонка чемпионата мира по биатлону. Победу одержала хозяйка соревнований Ханна Эберг.

Залогом победы Ханны Эберг стала отличная стрельба. Шведка чисто преодолела все огневые рубежи и показала приличную скорость. Поэтому соперницы не имели никаких шансов помешать Ханне выиграть золото.

Читайте также: Со слезами на глазах: как Дмитрий Пидручный пел гимн Украины во время награждения

After winning at the last Winter @Olympics in @pyeongchang2018, @hannaaaoberg will also win at the World Championships in #2019ostersund and her mum is one of the first to congratulate



Watch the women's Individual on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/yco9alimx1 — IBU World Cup (@IBU_WC) 12 марта 2019 г.

Серебряную награду получила итальянка Лиза Виттоцци. Она также не допустила ошибок при стрельбе, но была медленнее Эберг. Виттоцци проиграла шведке почти 24 секунды.

Бронзовую медаль завоевала Жюстин Брезаз. Француженка могла претендовать на победу, если бы не допустила один промах. Жюстин проиграла Эберг 32,5 секунды.

A fantastic clean shooting performance from both @hannaaaoberg and @lisa_vittozzi gets them to gold and silver while Justine Braisaz manages to overcome one mistake for bronze.



Watch the women's Individual on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/8FCeTb4UDc — IBU World Cup (@IBU_WC) 12 марта 2019 г.

Достаточно хорошие результаты получили представительницы Украины. Лучшей была Анастасия Меркушина, которая имела хорошие шансы зацепиться за подиум. Украинка чисто отстрелялась на трех огневых рубежах. Однако ошибка на последней "стойке" стоила Анастасии призового места и она финишировала 10-й.

В отличие от Меркушино, Юлия Джима отстрелялась на ноль, но достаточно плохая скорость не позволила Юле претендовать на высокие места и она финишировала на 12-й позиции.

Первой из украинок стартовала Юлия Журавок. 24-летняя биатлонистка чисто преодолела четыре огневых рубежа. Однако Юлия не продемонстрировала хорошую скорость и завершила гонку на 14 позиции.

Уверенно начала гонку Валентина Семеренко, которая быстро преодолела два огневых рубежа. Но на третьей и четвертой стрельбе Валентина допустила три промаха и удовлетворилась 36 местом.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram