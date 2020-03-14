Трое звездных футболистов "Фиорентины" заразились коронавирусом
В очередном итальянском футбольном клубе подтверждены случаи заражения коронавирусом игроков. 14 марта "Фиорентина" из города Флоренция сообщила, что трое футболистов заразились коронавирусом.
Положительный тест сдали форвард Патрик Кутроне, арендованный в "Вулверхэмптона", и защитник Херман Пеццелья. Также заразился физиотерапевт клуба. Их состояние в норме.
Кроме того, COVID-19 был диагностирован у нападающего Душана Влаховича.
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"Фиорентина" стала третьим итальянским клубом, чьи футболисты заразились коронавирусом.
Первый случай заражения был зафиксирован 11 марта у футболиста "Ювентуса" Даниэле Ругани.
12 марта итальянская команда "Сампдория" сообщила, что Маноло Габбьядини инфицирован коронавирусом. Впоследствии клуб из города Генуя сообщил о еще нескольких зараженных коронавирусом футболистах.
В частности, это Омар Колли, Альбин Экдаль, Мортен Торсбю, Антонио Ла Гумина. Вирус обнаружен и в образцах врача Амедео Бальдра.
Количество смертей от коронавируса в Италии возросло до 1266 – на 250 за последний день.
Что известно о коронавирусе Covid-2019?
Вспышка коронавирусной болезни, которая началась в Китае в 2019 году. Инфекцию впервые обнаружили в городе Ухань.
Ученые изучили геном вируса и установили, что он на 70% похож на SARS-COV, который в 2012 году стал причиной высокой смертности из-за острого респираторного синдрома.
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По состоянию на 14 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 5429 человек. Общее количество инфицированных – 145 369 человек по всему миру. Выздоровели более 71 тысячи человек.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса. Также в ВОЗ заявили, что Европа стала эпицентром пандемии коронавируса.
Что такое пандемия?
Распространение заболевания в мировых масштабах. Пандемия происходит тогда, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, а у населения нет иммунитета к вирусу, а также эффективных средств профилактики, то есть вакцинации и лечения.