Трое звездных футболистов "Фиорентины" заразились коронавирусом

В очередном итальянском футбольном клубе подтверждены случаи заражения коронавирусом игроков. 14 марта "Фиорентина" из города Флоренция сообщила, что трое футболистов заразились коронавирусом.

Положительный тест сдали форвард Патрик Кутроне, арендованный в "Вулверхэмптона", и защитник Херман Пеццелья. Также заразился физиотерапевт клуба. Их состояние в норме.

Кроме того, COVID-19 был диагностирован у нападающего Душана Влаховича.

К теме Какие спортсмены заболели коронавирусом – список

ACF Fiorentina comunica che, in presenza di alcuni sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Patrick Cutrone e German Pezzella e il fisioterapista Stefano Dainelli. Sono tutti in buone condizioni di salute nei loro domicili a Firenze. pic.twitter.com/rlgobtoR3J — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 14, 2020

"Фиорентина" стала третьим итальянским клубом, чьи футболисты заразились коронавирусом.

Первый случай заражения был зафиксирован 11 марта у футболиста "Ювентуса" Даниэле Ругани.

12 марта итальянская команда "Сампдория" сообщила, что Маноло Габбьядини инфицирован коронавирусом. Впоследствии клуб из города Генуя сообщил о еще нескольких зараженных коронавирусом футболистах.

В частности, это Омар Колли, Альбин Экдаль, Мортен Торсбю, Антонио Ла Гумина. Вирус обнаружен и в образцах врача Амедео Бальдра.

Количество смертей от коронавируса в Италии возросло до 1266 – на 250 за последний день.

Что известно о коронавирусе Covid-2019?

Вспышка коронавирусной болезни, которая началась в Китае в 2019 году. Инфекцию впервые обнаружили в городе Ухань.

Ученые изучили геном вируса и установили, что он на 70% похож на SARS-COV, который в 2012 году стал причиной высокой смертности из-за острого респираторного синдрома.

Читайте также Все о коронавирусе: 12 полезных статей

По состоянию на 14 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 5429 человек. Общее количество инфицированных – 145 369 человек по всему миру. Выздоровели более 71 тысячи человек.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса. Также в ВОЗ заявили, что Европа стала эпицентром пандемии коронавируса.

Что такое пандемия?

Распространение заболевания в мировых масштабах. Пандемия происходит тогда, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, а у населения нет иммунитета к вирусу, а также эффективных средств профилактики, то есть вакцинации и лечения.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика​ 24 канал