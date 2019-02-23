Трудно адаптироваться здесь, желудок уже третий день болит, – Пидручный о ЧЕ в Беларуси

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Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный / biathlon.com.ua

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление в спринтерской гонке на чемпионате Европы в белорусских Раубичах

Дмитрий Пидручный, который занял 18 место в спринте, пожаловался на состояние трассы и не лучшее самочувствие.

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"Два промаха на стойке из-за того, что просто сам недоработал в какой-то степени на рубеже. Трудно сказать, в чем именно была проблема, допустил какие-то ошибки и, в итоге, не закрыл две мишени. Сегодня трасса лучше готова, чем это было в эстафете , но все равно, она очень жесткая. По ходу она разбивается, а под снежным покрытием – лед, и лыжи проскальзывают", – приводит слова Дмитрия портал biathlon.com.ua.

После перелета мне все еще трудновато адаптироваться здесь, желудок уже третий день болит, и в целом не очень хорошо себя чувствую. Что касается самой организации и стадиона – то все на высшем уровне, я думаю Раубичи могут принимать и этап Кубка мира.

Отметим, что для мужчин следующей станет гонка преследования, которая стартует в воскресенье, 24 февраля, в 10:00 по киевскому времени.

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Теги: Спорт Новости биатлона Дмитрий Пидручный
Источник: 24 Канал
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