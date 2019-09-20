Трудно переоценить значимость этой игры, – Михайличенко прокомментировал победу "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал победу киевлян в первом матче группового этапа Лиги Европы. В Киеве "бело-синие" вырвали победу в "Мальме".

Единственный гол в конце матча забил Виталий Буяльский. Таким образом, "Динамо" прервало серию из шести поединков без побед.

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На пресс конференции Михайличенко заявил, что победа важна для команды из-за ситуации, сложившейся на старте сезона.

Конечно, трудно переоценить значимость этой игры. Речь идет не только о старте в Лиге Европы, но и о ситуации, которая сложилась в целом в связи с последними результатами. Соперник сегодня был очень непростой – хорошо организованная, физически подготовленная, тактически грамотная команда. В такой напряженной и интересной игре добиться положительного результата было очень важно,

– сказал Михайличенко.

По словам Михайличенко, первый тайм "Динамо" провело более осторожно. Поэтому в перерыве игроков попросили играть более агрессивно.

В перерыве мы внесли коррективы и попросили ребят добавить прежде всего в скорости и агрессии, ни в коем случае не жертвуя обороной, потому что эта команда довольно-таки хорошо играет на контратаках. Нам нужно было чаще угрожать воротам, чтобы добиться результата.



Я доволен, что вторую половину игры мы провели уже на хороших скоростях и при хорошем взаимопонимании. Просматривалась целостность игры, как в обороне всей команды, так и в атаке, что очень важно. Очень хорошо, что нам удалось дожать соперника и добиться желаемого для нас результата,

– резюмировал тренер киевлян.

Следующий матч "Динамо" проведет в чемпионате Украины. В воскресенье, 22 сентября, киевлян в Полтаве ждет встреча с "Ворсклой". Добавим, что "Динамо" выиграло впервые с 3 августа, когда преодолело "Львов".