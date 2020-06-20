Во время матча чемпионата Турции между "Бешикташем" и "Анкарагюджю" в нападающего стамбульского клуба Демба Ба бросили бутылку, хотя игра проходила без зрителей.

Бутылка с водой была брошена в 35-летнего форварда гостей, когда тот после замены находился на скамейке запасных. Предмет попал в ногу Ба, сообщает Milliyet.

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Süper Lig'de haftanın açılışında Başakşehir, Ankaragücü deplasmanında 2-1 kazanırken seyircisiz oynanan maçta Demba Ba'ya tribünden şişe atılması maça damga vuran an oldu.



Okan Buruk'un yorumu: "Seyircisiz maçta komik bir olaydı. Ufak bir sakatlık oldu, kimin attığı bulunur." pic.twitter.com/jNlrEVeoxi — Davut Özmen (@1985Merdinlii) June 19, 2020

Главный тренер гостей Окан Бурук отметил, что здоровью его подопечного ничего не угрожает, но при этом выразил сожаление, что подобное произошло на матче без зрителей.

Что известно о Демба Ба

Демба Ба до переезда в Турцию успел поиграть в чемпионате Англии, где выступал за "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Челси".

"Башакшехир" выиграл со счетом 2:1. Команда лидирует в турнирной таблице после 28 игр, но "Трабзонспор" имеет игру в запасе и в случае победы наберет столько же очков.