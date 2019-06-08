Турция – Франция: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2020

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Турция дома примет чемпионов мира французов в третьем туре отбора на Евро-2020. Специалисты почти не сомневаются в триумфе гостей в борьбе за лидерство в группе Н.

В группу H квалификационного раунда Евро-2020 попали сборные Франции, Турции, Албании, Исландии, Андорры и Молдовы.

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Матчи группы пройдут с марта по ноябрь 2019 года.

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• 1,58 – коэффициент на победу сборной Франции;
• 6,35 – коэффициент на то, что турки победят действующих чемпионов мира;
• 4, 25 – коэффициент на ничью.


Прогноз букмекеров на матч

За всю историю команды между собой встречались три раза и во всех случаях торжествовали "галльские петухи".


Команды трижды соревновались между собой

Удастся ли французам продолжить свою победную серию противостояний, узнаем 8 июня. Матч Турция–Франция стартует в 21:45.

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Новости Франции Новости Турции Евро-2020
Источник: 24 канал
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