Турция – Франция: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2020
Турция дома примет чемпионов мира французов в третьем туре отбора на Евро-2020. Специалисты почти не сомневаются в триумфе гостей в борьбе за лидерство в группе Н.
В группу H квалификационного раунда Евро-2020 попали сборные Франции, Турции, Албании, Исландии, Андорры и Молдовы.
Читайте также: Шевченко назвал главный недостаток сборной Украины перед матчами отбора на Евро-2020
Матчи группы пройдут с марта по ноябрь 2019 года.
Прогноз MarathonBet
• 1,58 – коэффициент на победу сборной Франции;
• 6,35 – коэффициент на то, что турки победят действующих чемпионов мира;
• 4, 25 – коэффициент на ничью.
Прогноз букмекеров на матч
За всю историю команды между собой встречались три раза и во всех случаях торжествовали "галльские петухи".
Команды трижды соревновались между собой
Удастся ли французам продолжить свою победную серию противостояний, узнаем 8 июня. Матч Турция–Франция стартует в 21:45.