Турция победила сборную Украины в матче команд U-18: видео

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Турция победила сборную Украины
Турция победила сборную Украины / ffu.ua

Юношеская сборная Украины U-18 провела второй из двух товарищеских поединков против сверстников из Турции.

Украина – Турция 0:1
Голы: Акгюн, 38

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В первой игре, которая состоялась 30 апреля, "сине-желтые" победили со счетом 1:0 благодаря единственному голу полузащитника Вадима Мельнийчука.

Уже на 11-й минуте украинский голкипер спас команду после сольного прохода левого защитника турок Ридвана Йылмаза. Еще несколько раз гостей подводила неточность, но в итоге в конце первого тайма они таки добились своего, и Огюжан Акгюн открыл счет в матче, отправив мяч в сетку ударом головой.

Во втором тайме наставник украинцев Олег Кузнецов сделал несколько замен, но отыграться хозяева так и не смогли, в итоге уступив с минимальным счетом – 0:1.

Завершив очередной этап подготовки, в следующий раз юношеская сборная Украины соберется вместе в конце мая, когда отправится на международный турнир "Кубок Словакии".

Юношеская сборная Украины готовится к квалификационным матчам чемпионата Европы-2020 (U-19), которые пройдут 13-го, 16-го и 19 ноября текущего года. Соперниками "сине-желтых" в борьбе за путевки в элит-раунд соревнований будут сборные Швеции, Словении и Эстонии.

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Теги: Спорт Футбол
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