Турция вплотную приблизилась к Украине в таблице коэффициентов УЕФА

Результаты украинских клубов в квалификации Лиги Европы принесли стране новые очки в таблице еврокубковых коэффициентов УЕФА.

В ответных матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" обыграла софийский ЦСКА (1:0) и вышла в плей-офф, а "Мариуполь" разгромно проиграл голландскому АЗ (0:4) и первым из украинских клубов прекратил борьбу в еврокубках.

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Киевское "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов после двух матчей с "Брюгге", но евросезон для них не закончен – команда Алексея Михайличенко получила прямую путевку в групповой этап Лиги Европы, где, кроме них, гарантированно выступит "Александрия".

Таким образом, Украина сохраняет 9-ое место в рейтинге УЕФА. От Бельгии показатели украинских клубов отстают на 1,5 балла.

Однако, отрыв от Турции, которая занимает десятое место, сократился еще на 0,2 балла и теперь составляет лишь 0,4. "Ени Малатьяспор", как и "Мариуполь", вылетел, однако громко хлопнул дверью, обыграв в ответном матче со счетом 1:0 сербский "Партизан".

Украина и Турция потеряли по одному клубу, у них осталось по 4 представителя в еврокубках. Бельгия в этом аспекте идет без потерь – 5 из 5.

Таблица коэффициентов УЕФА