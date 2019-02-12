Турецкие фанаты с ножами напали на болельщиков российского "Зенита"

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Фанаты "Фенербархче"
Фанаты "Фенербархче" / Фото из открытых источников

Перед матчем 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" – "Зенит" произошли инциденты с участием фанатов обеих команд.

Об этом сообщает Telegram-канал Of news.

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В Стамбуле турки с ножами и арматурой остановили автобус с фанатами российского клуба. Была попытка зайти в автобус, но фанаты "Зенита" смогли заблокировать двери, и автобус проехал дальше. Турецкие фаны также ищут поклонников "Зенита" в местных барах.

Также указано, что минувшей ночью 20 фанатов "Фенербахче" атаковали семерых фанатов "Зенита", но те сумели отбиться.

Спорт 24 писал, что в матче Лиги Европы "Фенербархче" – "Зенит" за российский клуб дебютировал украинец Ярослав Ракицкий, который получил желтую карточку уже на 5 минуте поединка.

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Теги: Спорт Футбол Лига Европы
Источник: 24 Канал
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