Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков, который сейчас играет за "Ференцварош", может продолжить карьеру в "Фенербахче". Клуб серьезно заинтересован в услугах украинца.

О таком возможном варианте продолжения карьеры украинца сообщает издание Turkiye Gazetesi.

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Возможен трансфер

Зубков в составе "Ференцварошу" досрочно стал чемпионом Венгрии. "Ференцварош" стал недосягаемым для преследователей и второй раз подряд под руководством Сергея Реброва стал чемпионом. В следующем сезоне команда выступит в квалификации Лиги чемпионов.

Арендное соглашение украинца с клубом рассчитано до конца сезона. Ранее сообщалось, что "Фенербахче" хочет пригласить Сергея Реброва на пост главного наставника команды ..

Сейчас "Фенербахче" занимает седьмую строчку турнирной таблицы, в их активе 43 пункта.

Карьера Зубкова