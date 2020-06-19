Турецкий гранд хочет арендовать чемпиона Венгрии украинца Зубкова, – СМИ
Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков, который сейчас играет за "Ференцварош", может продолжить карьеру в "Фенербахче". Клуб серьезно заинтересован в услугах украинца.
О таком возможном варианте продолжения карьеры украинца сообщает издание Turkiye Gazetesi.
К теме "Ференцварош" Реброва второй раз подряд стал чемпионом Венгрии
Возможен трансфер
Зубков в составе "Ференцварошу" досрочно стал чемпионом Венгрии. "Ференцварош" стал недосягаемым для преследователей и второй раз подряд под руководством Сергея Реброва стал чемпионом. В следующем сезоне команда выступит в квалификации Лиги чемпионов.
Арендное соглашение украинца с клубом рассчитано до конца сезона. Ранее сообщалось, что "Фенербахче" хочет пригласить Сергея Реброва на пост главного наставника команды ..
Сейчас "Фенербахче" занимает седьмую строчку турнирной таблицы, в их активе 43 пункта.
Карьера Зубкова
- Дебютировал за главную команду Донецка в сентябре 2015 года. Вышел в старте в выездном кубковом поединке против "Тернополя" и отыграл весь матч. В мае 2016 впервые сыграл в Премьер-лиге, выйдя на замену в домашнем матче против луганской "Зари". Контракт Зубкова принадлежит "горнякам".
- В августе 2018 года ушел в аренду в "Мариуполь".
- А с 2019 года на правах аренды защищает цвета венгерского "Ференцварошу".