Турецкий тренер уже предложил Суркису план развития "Динамо" – СМИ
Турецкий тренер Эрол Булут не прочь возглавить киевское "Динамо" и уже даже передал руководству свой проект развития киевского клуба.
Хотя президент клуба Игорь Суркис и заявил, что у его команды есть тренер, в прессу просачивается и другая информация. В частности, что на пост в столичном клубе претендует турецкий специалист, сообщает Fotospor.
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Булут поддерживает связь с киевским клубом через футбольного агента Вадима Шаблия. Руководство киевлян наводило справки о турецком наставнике и получило хорошие отзывы.
Впрочем, Эрол Булут – не первый выбор для украинского гранда, а лишь один из тренеров в списке. Кроме того, в прессе сообщается, что Эрол Булут также является кандидатом на пост главного тренера "Фенербахче", как и экс-наставник загребского "Динамо" Ненад Бьелица.
"Динамо" сменит тренера?
- После поражения "Динамо" в матче с "Шахтером" начали появляться слухи, что Алексей Михайличенко покинет тренерский мостик киевлян по завершению сезона.
- Главным кандидатом на тренерское кресло "Динамо" якобы является Юрий Семин. Он дважды возглавлял "Динамо" и однажды становился с киевлянами чемпионом Украины.
- Президент "Динамо" Игорь Суркис отказался комментировать слухи. А вот Семин заявил, что никаких предложений не получал.
Кто такой Эрол Булут
- В 1995 году он перешел из "Айнтрахта" в турецкий клуб "Фенербахче", где в дебютном сезоне стал обладателем Кубка Турции.
- В сезоне 2012/13 работал помощником тренера в турецкой команде "Карталспор", помощником тренера команды "Ени Малатьяспор". За несколько лет поднял из середняка чемпионата в топ-5 и вывел в еврокубки.
- В июня 2014 года Эрол Булут перешел на должность помощника тренера в стамбульском клубе "Истанбул Башакшехир", который выступает в турецкой Суперлиге.
- Возглавляет "Аланьяспор" и близок к тому, чтобы вывести команду в финал Кубка Турции.