Турецкий тренер Эрол Булут не прочь возглавить киевское "Динамо" и уже даже передал руководству свой проект развития киевского клуба.

Хотя президент клуба Игорь Суркис и заявил, что у его команды есть тренер, в прессу просачивается и другая информация. В частности, что на пост в столичном клубе претендует турецкий специалист, сообщает Fotospor.

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Булут поддерживает связь с киевским клубом через футбольного агента Вадима Шаблия. Руководство киевлян наводило справки о турецком наставнике и получило хорошие отзывы.

Впрочем, Эрол Булут – не первый выбор для украинского гранда, а лишь один из тренеров в списке. Кроме того, в прессе сообщается, что Эрол Булут также является кандидатом на пост главного тренера "Фенербахче", как и экс-наставник загребского "Динамо" Ненад Бьелица.

"Динамо" сменит тренера?

После поражения "Динамо" в матче с "Шахтером" начали появляться слухи, что Алексей Михайличенко покинет тренерский мостик киевлян по завершению сезона.

Главным кандидатом на тренерское кресло "Динамо" якобы является Юрий Семин. Он дважды возглавлял "Динамо" и однажды становился с киевлянами чемпионом Украины.

Президент "Динамо" Игорь Суркис отказался комментировать слухи. А вот Семин заявил, что никаких предложений не получал.

Кто такой Эрол Булут