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Турецкий гранд хочет бесплатно получить одного из лидеров "Шахтера"

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Виктор Коваленко / ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко заинтересовал турецкий "Бешикташ".

Об этом сообщает Milliyet. С помощью хавбека "горняков" турки могут снизить средний возраст команды.

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"Бешикташ" не сможет выделить большую сумму на трансфер в связи с потерей доходов от телетрансляций из-за паузы в чемпионате, поэтому обратил внимание на игрока, который может достаться ему бесплатно из-за окончания контракта с донецким клубом.

24-летний украинец, контракт которого с горняками истекает летом 2020 года, готов к новому вызову в карьере и ждет ответа от клуба из Стамбула через своего агента.

  • Статистический портал Тransfermarkt оценивает хавбека в 4,8 миллиона евро.
  • В текущем розыгрыше УПЛ Коваленко провел 13 поединков, забил 1 гол.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы Шахтер
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