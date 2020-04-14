Турецкий гранд хочет бесплатно получить одного из лидеров "Шахтера"
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко заинтересовал турецкий "Бешикташ".
Об этом сообщает Milliyet. С помощью хавбека "горняков" турки могут снизить средний возраст команды.
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"Бешикташ" не сможет выделить большую сумму на трансфер в связи с потерей доходов от телетрансляций из-за паузы в чемпионате, поэтому обратил внимание на игрока, который может достаться ему бесплатно из-за окончания контракта с донецким клубом.
24-летний украинец, контракт которого с горняками истекает летом 2020 года, готов к новому вызову в карьере и ждет ответа от клуба из Стамбула через своего агента.
- Статистический портал Тransfermarkt оценивает хавбека в 4,8 миллиона евро.
- В текущем розыгрыше УПЛ Коваленко провел 13 поединков, забил 1 гол.
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