Турецкий гранд хочет пригласить Реброва на пост главного тренера

Турецкий "Бешикташ" рассматривает украинского наставника "Ференцвароша" Сергея Реброва в качестве кандидата на пост главного тренера команды.

Об этом сообщает авторитетный портал Goal.com.

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Клуб из Стамбула начал поиск нового главного тренера, поскольку у нынешнего наставника Турецкого Клуба заканчивается контракт в конце сезона.

Кроме украинца на должность также претендует испанец Гути, который работает в штабе нынешнего наставника команды Шенола Гюнеша.

Напомним, что Сергей Ребров возглавлял киевское "Динамо" и "Аль-Ахли". Летом 2018 года украинец был назначен главным тренером "Ференцвароша". Как футболист Ребров с 2002-го по 2004 год защищал цвета "Фенербахче", с которым становился чемпионом Турции.

За два тура до окончания сезона в чемпионате Турции "Бешикташ" занимает 3 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Галатасарая" на 4 очка.

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