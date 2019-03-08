Турецкого футболиста, который резал соперников лезвием на поле, пожизненно дисквалифицировали

Полузащитник "Амедспора" Мансур Чалар пожизненно дисквалифицирован Федерацией футбола Турции. Он получил это наказание за использование лезвия во время матча третьего дивизиона с "Сакарьяспором".

Спорт 24 писал, что Чалар пронес режущий предмет на матч. Во время встречи он незаметно наносил порезы игрокам соперника, одному из них даже порезал лицо. От руки Чалара пострадали 5 футболистов.

Читайте также: В Швеции биатлонистка едва не застрелила судью

Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıktı ve rakip takım futbolcularını yaraladı@TFF_Orgpic.twitter.com/QHhal7r14n — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 марта 2019 г.

Игроку запретили участвовать в любых турнирах, проводимых Федерацией футбола Турции, сообщает BBC.

"Амедспор" вступился за своего футболиста. В клубе отрицают, что Чалар резал соперников, а историю с лезвием назвали пропагандой. Однако, это не спасло футболиста от дисквалификации.

Также "Амедспор", занимающий восьмое место во Второй лиге (третий по силе дивизион чемпионата Турции), проведет один матч без зрителей.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram