Турецкого футболиста, который резал соперников лезвием на поле, пожизненно дисквалифицировали

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Мансур Чалар
Мансур Чалар / ФК "Амедспор"

Полузащитник "Амедспора" Мансур Чалар пожизненно дисквалифицирован Федерацией футбола Турции. Он получил это наказание за использование лезвия во время матча третьего дивизиона с "Сакарьяспором".

Спорт 24 писал, что Чалар пронес режущий предмет на матч. Во время встречи он незаметно наносил порезы игрокам соперника, одному из них даже порезал лицо. От руки Чалара пострадали 5 футболистов.

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Игроку запретили участвовать в любых турнирах, проводимых Федерацией футбола Турции, сообщает BBC.

"Амедспор" вступился за своего футболиста. В клубе отрицают, что Чалар резал соперников, а историю с лезвием назвали пропагандой. Однако, это не спасло футболиста от дисквалификации.

Также "Амедспор", занимающий восьмое место во Второй лиге (третий по силе дивизион чемпионата Турции), проведет один матч без зрителей.

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Теги: Новости Турции Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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