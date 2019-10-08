Твит тренера команды НБА о протестах в Гонконге спровоцировал массовый скандал в Китае

Иногда одно сообщение в твиттере меняет ход истории. Так может произойти и после твита генменеджера клуба НБА "Хьюстон Рокетс" Дэрила Мори. Он поддержал протестующих в Гонконге, из-за чего на него обиделся весь Китай.

С чего все началось

Генеральный менеджер "Хьюстон Рокетс" Дэрил Мори во время пребывания в Японии вместе с командой опубликовал твит. В нем он поддержал протестующих в Гонконге.

Что за протесты в Гонконге?

Они длятся уже четыре месяца. Люди выступают против попыток Пекина уменьшить права и свободы граждан. Нынешние акции протеста стали самыми массовыми на острове со времени передачи бывшей британской колонии Китаю в 1997 году.

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Однако вскоре это сообщение пришлось убрать. Мори даже извинился.

2/ I have always appreciated the significant support our Chinese fans and sponsors have provided and I would hope that those who are upset will know that offending or misunderstanding them was not my intention. My tweets are my own and in no way represent the Rockets or the NBA. — Daryl Morey (@dmorey) October 7, 2019

Но было уже поздно. На него обратили внимание в Китае.

К чему здесь Китай и "Хьюстон Рокест"?

Китай – один из крупнейших рынков, куда НБА экспортирует свои услуги. Почти 500 миллионов китайцев смотрят матчи НБА Для примера, китайская медиакомпания Tencent заплатила 1,5 миллиарда долларов за трансляцию матчей НБА на пять сезонов.

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А "Хьюстон Рокетс" – одна из самых популярных команд там. Все из-за Яо Мина, выступавшего за команду в 2002-2010 годах. "Рокетс" даже иногда играют с китайскими иероглифами на форме по случаю Китайского нового года. Также команда имеет немало спонсоров именно из Китая. И часто ездит на предсезонные матчи в Китай. Понятное дело, что не бесплатно.

К чему это привело?

В Китае обиделись. Очень сильно. Tencent теперь отказывается показывать матчи "Хьюстона". Да и главный китайский канал CCTV-5 тоже отказывается от упоминаний о команде в своих новостях. Пока же они приостановили показ предсезонных матчей НБА.

И отменили матчи фарм-клубов "Хьюстона", которые должны были состояться в Китае.

Кроме того, "Хьюстон" уже потерял несколько крупных китайских спонсоров. Среди них банк и фирма, которая выпускает спортивную одежду. Nike убрала из всех китайских магазинов форму "Рокетс" с продажи.

Как на это реагирует НБА?

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что "Мори имеет право свободно выражать свои мысли".

Adam Silver has released statement on league’s relationship status with China, reading in part: “The NBA will not put itself in a position of regulating what players, employees and team owners say or will not say on these issues. We simply could not operate that way.” pic.twitter.com/A43BOAdG57 — Shams Charania (@ShamsCharania) October 8, 2019

Однако с таким утверждением не очень соглашаются в Китае. На канале CCTV-5 выступили с официальным заявлением после этого.

"Мы выступаем решительно против заявления Сильвера о поддержке права Мори на свободу слова. Считаем, что любое выступление, который бросает вызов национальному суверенитету и социальной стабильности, не имеет отношения к сфере свободы слова", – говорится в заявлении канала.

А что говорят в клубе?

Владелец "Хьюстон Рокетс" Тилман Фертитта заявил, что слова Мори не являются официальной позицией Клуба, а сама команда не является политической организацией.

Listen....@dmorey does NOT speak for the @HoustonRockets. Our presence in Tokyo is all about the promotion of the @NBA internationally and we are NOT a political organization. @espn https://t.co/yNyQFtwTTi — Tilman Fertitta (@TilmanJFertitta) October 5, 2019

Чем все может закончиться?

Пока трудно сказать. Это удар для НБА. Лига может потерять немалый рынок. А это, соответственно, деньги. Поэтому все будет зависеть, о чем договорятся стороны.

Вряд ли "Хьюстон" вернет себе тот уровень поддержки в Китае, который имел до этого. Скорее всего он станет самым ненавистным клубом в Китае. Поэтому количество китайских спонсоров в клубе может дойти до нуля.