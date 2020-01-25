Ты что, глупый? Звездный теннисист "горячо" поговорил с арбитром на Australian Open – видео
Звездный австралийский теннисист Ник Кирйос не может обойтись без скандала ни на одном турнире. На этот раз Ник напомнил о себе на Australian Open.
В 1/16 финала австралиец встречался с россиянином Кареном Хачановим. В четвертой партии Ник получил от арбитра предупреждение за задержку времени перед подачей.
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Решение судьи не понравилось Кирйосу, который измазал полотенце кровью. Австралиец не тянул время, а объяснял болбою, чтобы тот не трогал полотенце.
Что я должен был делать? Я сказал болбою, чтобы он не трогал там полотенце, потому что на нем кровь. Ты что, глупый? У меня рука в крови, ты не видишь ?,
– обратился Ник к судье.
Главный судья ответил теннисисту, что не видел, что Ник разбил руку.
- Ник Кирйос оформил путевку в четвертый круг Australian Open за 4,5 часа и выиграл решающий тай-брейк со счетом 10:8.
- Соперником Ника в 1/8 финала станет первый номер мирового рейтинга Рафаэль Надаль.
- Кирйос известен своим неоднозначным поведением. Еще в августе Ник не смог сдержать эмоций во время перерыва в матче 1/16 финала против того же Карена Хачанова. Австралиец в подтрибунном помещении сломал две ракетки и плюнул в сторону судьи.
- За свои выходки в матче против Карена Хачанова Кирйос жестко наказан ATP. По итогам расследования организация условно устранила Кирйоса на 16 недель и оштрафовала на 25 тысяч долларов.
- Ранее Кирйос был дисквалифицирован на престижном грунтовом турнире в Риме (Италия). Судья дисквалифицировал Ника Кирйоса в третьей партии против Каспера Руда за неспортивное поведение.
- Кирйос был недоволен, что люди на трибунах продолжают ходить во время его подачи и начал кричать на зрителей.