Ты что, глупый? Звездный теннисист "горячо" поговорил с арбитром на Australian Open – видео

Звездный австралийский теннисист Ник Кирйос не может обойтись без скандала ни на одном турнире. На этот раз Ник напомнил о себе на Australian Open.

В 1/16 финала австралиец встречался с россиянином Кареном Хачановим. В четвертой партии Ник получил от арбитра предупреждение за задержку времени перед подачей.

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Решение судьи не понравилось Кирйосу, который измазал полотенце кровью. Австралиец не тянул время, а объяснял болбою, чтобы тот не трогал полотенце.

Что я должен был делать? Я сказал болбою, чтобы он не трогал там полотенце, потому что на нем кровь. Ты что, глупый? У меня рука в крови, ты не видишь ?,

– обратился Ник к судье.

Главный судья ответил теннисисту, что не видел, что Ник разбил руку.

There's never a dull moment with @NickKyrgios on court



First he plays an unnecessary failed tweener, then drama follows as he argues with the umpire over his bleeding hand



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