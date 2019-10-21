Ты показал всему миру, как дерутся настоящие чемпионы: Бетербиев обратился к Гвоздику

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев обратился к украинцу Александру Гвоздику после победы. Россиянин поблагодарил Гвоздика за поединок.

В своем инстаграме Артур разместил фото с боя и написал, что сражаться против Гвоздика было честью для него.

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Я хотел бы поблагодарить Александра Гвоздика за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными, ты показал всему миру, как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил все на этот бой, это было честью для меня провести этот бой с тобой,

– написал Бетербиев в инстаграме.

Что известно о бое Гвоздик-Бетербиев?Это был объединительный поединок за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе. Он состоялся 18 октября в США. Украинский боксер побеждал россиянина по очкам, однако в 10 раунде россиянин трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой.



Это первое поражение Гвоздика в карьере. Бетербиев же выиграл 15-й подряд бой досрочно. После поединка украинец был госпитализирован для проверки на потенциальные травмы. Впоследствии Гвоздика выписали из больницы.

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