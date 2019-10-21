Ты показал всему миру, как дерутся настоящие чемпионы: Бетербиев обратился к Гвоздику

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Артур Бетербиев – Александр Гвоздик
Артур Бетербиев – Александр Гвоздик / twitter.com/_Tuffnupboxing

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев обратился к украинцу Александру Гвоздику после победы. Россиянин поблагодарил Гвоздика за поединок.

В своем инстаграме Артур разместил фото с боя и написал, что сражаться против Гвоздика было честью для него.

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Я хотел бы поблагодарить Александра Гвоздика за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными, ты показал всему миру, как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил все на этот бой, это было честью для меня провести этот бой с тобой,
– написал Бетербиев в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I want to thank @alex_gvozdyk for the great fight Friday night. You hit me hard and showed to the world what true boxing champions can do. You put everything on the line, it was an honour to be in the ring with you. Я хотел бы поблагодарить @alex_gvozdyk за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными и ты показал всему миру как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил всё на этот бой, это было честью для меня провести этот бой с тобой! #boxing #BeterbievNail #Beterbiev #BeterbievGvozdyk #TopRank #бокс #спорт #Beterbiev #Гвоздик @toprank @espnboxeo #boxeo @espn #WBC #IBF #АхматСила @russianboxingfederation @akhmat_boxing

Допис, поширений Artur Beterbiev (@arturbeterbiev)

Что известно о бое Гвоздик-Бетербиев?Это был объединительный поединок за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе. Он состоялся 18 октября в США. Украинский боксер побеждал россиянина по очкам, однако в 10 раунде россиянин трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Это первое поражение Гвоздика в карьере. Бетербиев же выиграл 15-й подряд бой досрочно. После поединка украинец был госпитализирован для проверки на потенциальные травмы. Впоследствии Гвоздика выписали из больницы.

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Теги: Спорт Гвоздик – Бетербиев Александр Гвоздик Бокс
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