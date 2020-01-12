Ты постишь здесь тех, кто стреляет нам в спину,–Ломаченко посвятили еще один стих после скандала

Скандал вокруг боксера Василия Ломаченко и его видео, где изображен спецназ России, никак не заканчивается.

Напомним, на официальной странице Василия Ломаченко в инстаграме было опубликовано видео на религиозную и военную тематику. На кадрах присутствует спецназ России, а в конце автор видео говорит спасибо "вежливым людям". Так называли российских военных без опознавательных знаков, которые захватывали украинские объекты в Крыму и осуществляли аннексию полуострова. Из-за этого на боксера полился шквал критики. Впоследствии Ломаченко ответил на критику, зачитав стихотворение.

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Учитывая, что Ломаченко на критику ответил стихом, ему тоже начали писать стихи в ответ. И не один.

Смотрел твой видосик недавно, Василий

Скажу тебе прямо – твой мозг не осилил

Простые понятья. Ведь ты перепутал

свечу с кочергой. Видно, бес тебя спутал!

Те парни, что в ролике метко стреляли

На землю твою вероломно напали

Ты постишь тут тех, кто стреляет нам в спину

И путаешь родину и Батькивщину

Ты славишь тут тех, кто приносит нам горе

А веру ты спутал с принадлежностью к своре