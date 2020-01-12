24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Ты постишь здесь тех, кто стреляет нам в спину,–Ломаченко посвятили еще один стих после скандала

35 Читати новину українською
Василий Ломаченко

Скандал вокруг боксера Василия Ломаченко и его видео, где изображен спецназ России, никак не заканчивается.

Напомним, на официальной странице Василия Ломаченко в инстаграме было опубликовано видео на религиозную и военную тематику. На кадрах присутствует спецназ России, а в конце автор видео говорит спасибо "вежливым людям". Так называли российских военных без опознавательных знаков, которые захватывали украинские объекты в Крыму и осуществляли аннексию полуострова. Из-за этого на боксера полился шквал критики. Впоследствии Ломаченко ответил на критику, зачитав стихотворение.

Читайте также: Украинские спортсмены между патриотизмом и деньгами

Учитывая, что Ломаченко на критику ответил стихом, ему тоже начали писать стихи в ответ. И не один.

Смотрел твой видосик недавно, Василий
Скажу тебе прямо – твой мозг не осилил
Простые понятья. Ведь ты перепутал
свечу с кочергой. Видно, бес тебя спутал!
Те парни, что в ролике метко стреляли
На землю твою вероломно напали
Ты постишь тут тех, кто стреляет нам в спину
И путаешь родину и Батькивщину
Ты славишь тут тех, кто приносит нам горе
А веру ты спутал с принадлежностью к своре

Сею-сею, посеваю: поздравления на Старый Новый год на украинском языке
сегодня
49029
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Василий Ломаченко Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:27 Хоккейные матчи чемпионата Украины закончились с унизительными разгромами 14:1 и 12:2: видео
Юрій Семенюк 58
10 января 17:31 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 999
сегодня 09:49 Лунин стал героем матча Кубка Испании, отразив два пенальти – видео ярких сейвов
Юрій Семенюк 555
11 января 22:30 "Железная Дюймовочка" Юлия Елистратова: о триатлоне, подготовке, борьбе и условиях тренировок
Станіслав Безушко 132
11 января 20:57 Страшная трагедия: в Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста
Юрій Семенюк 834
Новости
Больше новостей
Залиште відгук