Ты постишь здесь тех, кто стреляет нам в спину,–Ломаченко посвятили еще один стих после скандала
Скандал вокруг боксера Василия Ломаченко и его видео, где изображен спецназ России, никак не заканчивается.
Напомним, на официальной странице Василия Ломаченко в инстаграме было опубликовано видео на религиозную и военную тематику. На кадрах присутствует спецназ России, а в конце автор видео говорит спасибо "вежливым людям". Так называли российских военных без опознавательных знаков, которые захватывали украинские объекты в Крыму и осуществляли аннексию полуострова. Из-за этого на боксера полился шквал критики. Впоследствии Ломаченко ответил на критику, зачитав стихотворение.
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Учитывая, что Ломаченко на критику ответил стихом, ему тоже начали писать стихи в ответ. И не один.
Смотрел твой видосик недавно, Василий
Скажу тебе прямо – твой мозг не осилил
Простые понятья. Ведь ты перепутал
свечу с кочергой. Видно, бес тебя спутал!
Те парни, что в ролике метко стреляли
На землю твою вероломно напали
Ты постишь тут тех, кто стреляет нам в спину
И путаешь родину и Батькивщину
Ты славишь тут тех, кто приносит нам горе
А веру ты спутал с принадлежностью к своре