Ты сдачи мне даешь? Усик продолжает активную подготовку к бою с Чисорой – видео
Обязательный претендент на пояс WBO в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) продолжает подготовку к следующему поединку, который, скорее всего, пройдет против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).
Усик занимается на специальном тренажере. Соответствующее видео появилось в Instagram.
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- По предварительной информации, следующий поединок Усик проведет против британца Дерека Чисоры. Бой может состояться на O2 Arena в Лондоне.
- Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который сотрудничает с Усиком, заявил, что бой состоится 28 марта или 11 апреля.
- В то же время промоутер украинца Александр Красюк рассказал, что в течение нескольких дней будет официальная информация о бое.
- Усик встретился с Чисорой 7 декабря в Саудовской Аравии. Оба посетили реванш Энтони Джошуа с Энди Руисом.
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