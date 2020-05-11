У Фергюсона диагностировали страшную травму после нокаута от Гейджи

Тони Фергюсон в главном бою UFC 249 за титул временного чемпиона в легком весе техническим нокаутом в пятом раунде уступил Джастину Гейджи. Это поражение стало для Фергюсона первым с 2012 года.

После боя Фергюсона госпитализировали в больницу Джексонвиля, а теперь стало известно, что у звездного бойца перелом орбитальной кости. Об этом, ссылаясь на босса UFC Дана Уайта, сообщает Yahoo! Sports.

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Перелом стал следствием плохой работы Фергюсона в защите, ведь Гейджи наносил большое количество сильных и точных ударов в лицо Тони. Он пропустил 143 удара, а 100 из них пришлись по лицу.

Однако сам боец ​​не очень расстроен из-за своего проигрыша и травмы. В Instagram Фергюсон показал, как танцует в больничной палате.

Тони Фергюсон и Джастин Гейджи встретились в Джексонвилле в ночь с 9 на 10 мая. Бой, который был перенесен из-за пандемии COVID-19, таки состоялся. Сенсационную победу одержал Гейджи. Джастин на протяжении поединка грамотно и прагматично действовал на контратаках, что и принесло ему победу.

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