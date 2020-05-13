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У клуба УПЛ нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирус

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ФК "Карпаты"
ФК "Карпаты" / Пресс-служба клуба

Исполнительный директор львовских "Карпат" Ростислав Ящишин поделился мнением о возобновлении сезона.

В частности, "Карпаты" из-за отсутствия средств не готовы проводить тестирование на коронавирус. Об этом Ящишин рассказал в интервью Tribuna.com.

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Тестирование проводить мы не готовы – на это нет средств. Задавал этот вопрос во время онлайн-заседание Олегу Протасову, но никакой конкретики нет. Кроме того, во Львовской области еще не ослабили карантин. Поэтому команда не может вернуться к полноценному тренировочному процессу,
– отметил Ящишин.

  • С 12 мая клубам украинской Премьер-лиги разрешено возобновить тренировки.
  • "Карпаты" после 24 туров занимают последнюю строчку турнирной таблицы, набрав 14 очков.
  • Украина будет выходить с карантина постепенно, в пять этапов. На первом этапе, в частности, позволили проводить учебно-тренировочные процессы спортсменам национальных сборных в олимпийских и неолимпийских видах спорта.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Спорта Спорт Футбол Здоровье ФК Карпаты
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