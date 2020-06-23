Титулованная украинская шахматистка Анна Музычук в очередной раз рассказала, что вынуждена ездить на соревнования в Россию. На территории РФ проводятся турниры самого высокого уровня.

В интервью Tribuna.com 30-летняя Музычук объяснила, почему не может пропускать соревнования в России.

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Почему турниры проходят в проблемных странах

ФИДЕ (международная организация шахматистов) проводит соревнования в странах, где есть проблемы с демократией. Например, Саудовской Аравии, Иране и России.

В Иране и Саудовской Аравии провели только по одному крупному турниру. Что касается России, то там проводятся соревнования самого высокого уровня. Трудно изменить эту ситуацию,

– сказала Анна.

Она добавила, что среди причин может быть то, что президент ФИДЕ – россиянин Аркадий Дворкович.

"А в России на государственном уровне очень большая поддержка шахмат, туда вливают кучу денег", – отметила украинка.

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В 2017 году чемпион мира по стоклеточным шашкам, украинец Юрий Аникеев был отстранен Международной федерацией шашек (IDF) от соревнований на 3 года "за нарушение этического кодекса федерации".

Украинец рассказывал, что точных причин дисквалификации ему никто не назвал. Но, по его словам, в неформальных беседах речь шла о недовольстве его высказываниями о политике и тем фактом, что Аникеев выступает на официальных турнирах в вышиванке.

Анна Музычук говорит, что не было таких проблем во время выступления в России.

"У меня никогда не было проблем в этом плане. Ко мне в России нормально относились", – сказала украинка.

Также Анна объяснила, что вынуждена ездить в Россию, ведь отказ от турниров высокого уровня может поставить крест на ее амбициях.

Я давала большое интервью на эту тему, где объясняла свою точку зрения и позицию. У меня просто нет выбора. Я должна ездить в Россию на официальные соревнования. Если я не участвую в основных соревнованиях, то просто нужно заканчивать карьеру,

– заявили Музычук.