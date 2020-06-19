Ряд футболистов "Руха" сдал положительный тест на COVID-19. Ожидается официальное заявление руководства клуба.

Как пишет Tribuna.com, футболисты сдавали тесты перед возобновлением Первой лиги, последнее тестирование дало несколько положительных результатов. Точное количество больных игроков пока неизвестно.

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Возобновление сезона в Первой лиге запланировано на 24 июня, в этот день "Рух" должен принимать краматорский "Авангард".

Похожая ситуация случилась и в УПЛ, где коронавирусом заболели игроки "Карпат". Сообщалось, что всего в клубе COVID-19 болели 13 футболистов. У одних футболистов болезнь проходила без симптомов, у других проявлялись симптомы в виде повышенной температуры и потери обоняния.

Новый тренер ФК "Рух"

15 июня "Рух" неожиданно прекратил сотрудничество с главным тренером Юрием Бакаловым. Это уже вторая отставка в "Рухе" в сезоне 2019/2020. Бакалов подал в отставку из-за "непростой жизненной ситуации".

На сегодняшней тренировке президент "Руха" Григорий Козловский представил команде нового наставника. Им стал 32-летний специалист Иван Федык. В прошлом году Федик работал в тренерском штабе "Руха" Леонида Кучука ассистентом главного тренера.

Помогать команде будет Мирон Маркевич, который сейчас возглавляет Комитет национальных сборных УАФ.