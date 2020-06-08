В тренерском штабе сборной Украины будет работать новый помощник, который станет ассистентом Андрея Шевченко. Его имя пока неизвестно.

Известный журналист Игорь Цыганык сообщил в своей программе "Цыганык Live", что иностранный специалист будет помогать главному тренеру национальной команды Андрею Шевченко.

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"На данном этапе Шевченко решил, что для него принципиально закончить это дело с той командой, которую он сам себе построил. Он неоднократно признавался, что получает удовольствие от работы с теми футболистами, которые сейчас у него в национальной команде. Это тоже стало главным фактором того, что ему захотелось продолжить эту работу. Поскольку он видит перспективу, видят ее и помощники", – рассказал журналист.

И самое главное, полностью остается тот штаб, который работал в национальной сборной: и Мауро Тассотти, и Андреа Малдера, и Педро Харо – тренер вратарей, и Александр Шовковский. Кроме того, будет еще один специалист! Он будет иностранцем, присоединится к национальной сборной Украины и будет помогать тренерскому штабу в аналитической работе.

Глава УАФ Андрей Павелко подтвердил информацию: "Тренерский штаб остается тот же. Дополнительно привлечем еще одного специалиста из Италии, который работал в Англии. Он усилит тренерский штаб сборной".

По словам журналиста телеканалов "Футбол 1/2/3" Александра Денисова, речь идет о тренера по физподготовке Андреа Адзалине.

Кто такой Андреа Адзалин

Ранее Адзалин работал в молодежной сборной Италии U-21 сборной Греции, "Монако", "Нанте", а также в "Лестере", когда английский клуб выиграл Премьер-лигу в 2016 году.

Карьера Андрея Шевченко в сборной Украины