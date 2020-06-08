У сборной Украины по футболу появится новый тренер
В тренерском штабе сборной Украины будет работать новый помощник, который станет ассистентом Андрея Шевченко. Его имя пока неизвестно.
Известный журналист Игорь Цыганык сообщил в своей программе "Цыганык Live", что иностранный специалист будет помогать главному тренеру национальной команды Андрею Шевченко.
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"На данном этапе Шевченко решил, что для него принципиально закончить это дело с той командой, которую он сам себе построил. Он неоднократно признавался, что получает удовольствие от работы с теми футболистами, которые сейчас у него в национальной команде. Это тоже стало главным фактором того, что ему захотелось продолжить эту работу. Поскольку он видит перспективу, видят ее и помощники", – рассказал журналист.
И самое главное, полностью остается тот штаб, который работал в национальной сборной: и Мауро Тассотти, и Андреа Малдера, и Педро Харо – тренер вратарей, и Александр Шовковский. Кроме того, будет еще один специалист! Он будет иностранцем, присоединится к национальной сборной Украины и будет помогать тренерскому штабу в аналитической работе.
Глава УАФ Андрей Павелко подтвердил информацию: "Тренерский штаб остается тот же. Дополнительно привлечем еще одного специалиста из Италии, который работал в Англии. Он усилит тренерский штаб сборной".
По словам журналиста телеканалов "Футбол 1/2/3" Александра Денисова, речь идет о тренера по физподготовке Андреа Адзалине.
Кто такой Андреа Адзалин
Ранее Адзалин работал в молодежной сборной Италии U-21 сборной Греции, "Монако", "Нанте", а также в "Лестере", когда английский клуб выиграл Премьер-лигу в 2016 году.
Карьера Андрея Шевченко в сборной Украины
- Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 33 матча – 19 побед, 9 ничьих и 5 поражений.
- С первой задачей во главе сборной Шевченко не справился. Наставник не вывел команду на чемпионат мира 2018 года.
- Уже осенью 2018 года под руководством Шевченко "сине-желтые" выиграли свою группу в Лиге наций и поднялись в высокий дивизион.
- Также Шевченко вывел сборную Украины в финальную часть Евро-2020. Украина впервые выиграла свою группу, в которой победила действующих чемпионов Европы – португальцев.
- Национальная команда сыграет на Евро-2020 в группе С с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник определится после плей-офф Лиги Наций.