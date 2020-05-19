У трех игроков российского топ-клуба, за который выступает украинец, обнаружили коронавирус

В составе московского "Динамо" обнаружены больные COVID-19. За команду выступает украинец Иван Ордец.

Тестирование на коронавирус выявило COVID-19 у трех игроков московского "Динамо". Об этом сообщил инсайдер и комментатор Нобель Арустамян.

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"Вчера команда "Динамо" прошла тест на коронавирус перед возобновлением тренировок. Как мне стало известно, у трех футболистов положительный результат. Называть фамилии не считаю уместным. Ждем официальной информации от клуба", – написал Арустамян.

За "Динамо" Москва с лета 2019-го выступает Иван Ордец. В активе бывшего защитника донецкого "Шахтера" 11 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 мяч.

Сезон в Российской Премьер-Лиге, как практически все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает "Зенит", на счету которого 50 очков. В тройку лидеров входят "Локомотив" и "Краснодар" (оба – по 41). Кроме них в зоне еврокубков находятся "Ростов" (38) и ЦСКА (36).

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