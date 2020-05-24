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"У Усика нет хорошего удара": выдающийся тренер пророчит неудачу украинца

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Александр Усик и Мурат Гассиев
Александр Усик и Мурат Гассиев / GETTY IMAGES

Выдающийся мексиканско-американский тренер Абель Санчес предсказывает неудачу Александру Усику в супертяжелом весе. Санчес считает, что слабым местом украинца является его удар.

В комментарии Sky Sports Санчес оценил шансы Усика и своего подопечного россиянина Мурата Гассиева достичь успеха в супертяжелом весе.

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Он считает, что Гассиев имеет хорошую скорость, как легендарный экс-боксер Эвандер Холифилд.

Эвандер стал первым боксером, который был чемпионом в тяжелой в супертяжелой весовых категориях.

Его скорость будет отличаться от других тяжеловесов, таких как Усик,
– сказал тренер.

Он считает, что Усик не сможет справиться с тяжеловесами.

У него нет для этого хорошего удара. В тяжелом дивизионе вам нужно что-то, что сдерживает боксеров,
– сказал Санчес.

Что известно о Санчесе?
Известный 71-летний тренер. Сотрудничал с чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным, легендарным американцем Оскаром Де Ла Хойей и другими боксерами.

Усик пересекался с Санчесом

  • Что интересно, именно Абель Санчес готовил Мурата Гассиева в поединке против Александра Усика.
  • Козырем россиянина называли его мощный удар. Однако за весь поединок он так и не смог нокаутировать Усика.
  • Украинский боксер убедительно победил единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.
  • Вместе с тем, Усик успел дебютировать в супертяжелом весе и легко победил Чазза Уизерспуна.
  • Следующий бой Усик должен провести против Дерека Чисоры. Также украинец официальный претендент на титул WBO.
  • При этом Гассиев до сих пор ждет своего шанса выйти в ринг в рамках супертяжелого дивизиона.
Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Бокс Александр Усик Спорт
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