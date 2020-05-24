"У Усика нет хорошего удара": выдающийся тренер пророчит неудачу украинца

Выдающийся мексиканско-американский тренер Абель Санчес предсказывает неудачу Александру Усику в супертяжелом весе. Санчес считает, что слабым местом украинца является его удар.

В комментарии Sky Sports Санчес оценил шансы Усика и своего подопечного россиянина Мурата Гассиева достичь успеха в супертяжелом весе.

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Он считает, что Гассиев имеет хорошую скорость, как легендарный экс-боксер Эвандер Холифилд.

Эвандер стал первым боксером, который был чемпионом в тяжелой в супертяжелой весовых категориях.

Его скорость будет отличаться от других тяжеловесов, таких как Усик,

– сказал тренер.

Он считает, что Усик не сможет справиться с тяжеловесами.

У него нет для этого хорошего удара. В тяжелом дивизионе вам нужно что-то, что сдерживает боксеров,

– сказал Санчес.

Что известно о Санчесе?

Известный 71-летний тренер. Сотрудничал с чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным, легендарным американцем Оскаром Де Ла Хойей и другими боксерами.

Усик пересекался с Санчесом