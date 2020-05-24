"У Усика нет хорошего удара": выдающийся тренер пророчит неудачу украинца
Выдающийся мексиканско-американский тренер Абель Санчес предсказывает неудачу Александру Усику в супертяжелом весе. Санчес считает, что слабым местом украинца является его удар.
В комментарии Sky Sports Санчес оценил шансы Усика и своего подопечного россиянина Мурата Гассиева достичь успеха в супертяжелом весе.
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Он считает, что Гассиев имеет хорошую скорость, как легендарный экс-боксер Эвандер Холифилд.
Эвандер стал первым боксером, который был чемпионом в тяжелой в супертяжелой весовых категориях.
Его скорость будет отличаться от других тяжеловесов, таких как Усик,
– сказал тренер.
Он считает, что Усик не сможет справиться с тяжеловесами.
У него нет для этого хорошего удара. В тяжелом дивизионе вам нужно что-то, что сдерживает боксеров,
– сказал Санчес.
Что известно о Санчесе?
Известный 71-летний тренер. Сотрудничал с чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным, легендарным американцем Оскаром Де Ла Хойей и другими боксерами.
Усик пересекался с Санчесом
- Что интересно, именно Абель Санчес готовил Мурата Гассиева в поединке против Александра Усика.
- Козырем россиянина называли его мощный удар. Однако за весь поединок он так и не смог нокаутировать Усика.
- Украинский боксер убедительно победил единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.
- Вместе с тем, Усик успел дебютировать в супертяжелом весе и легко победил Чазза Уизерспуна.
- Следующий бой Усик должен провести против Дерека Чисоры. Также украинец официальный претендент на титул WBO.
- При этом Гассиев до сих пор ждет своего шанса выйти в ринг в рамках супертяжелого дивизиона.