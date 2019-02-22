У Александра Усика отберут чемпионский пояс ради россиянина: подробности

Бывший чемпион мира Денис Лебедев (32-2, 23 КО) может побороться за пояс Александра Усика (16-0, 12 КО).

Как сообщает Ringpolska.pl, Лебедев в мае может провести бой за титул WBA Super, который в настоящее время принадлежит украинцу Александру Усику. Русский должен отправиться в Великобританию и встретиться с проспектом Лоуренсом Околи (11-0, 8 КО).

Читайте также: Усик проведет бой с Джошуа: промоутер назвал дату

Лебедев получит шанс снова стать чемпионом мира, если Усик отправится в супертяжелый вес и оставит свои пояса вакантными.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация объявила Лебедева обязательным претендентом для Усика. Впрочем, украинец после эффектной победы над Тони Белью сразу же обозначил свою заинтересованность к переходу в супертяжелый вес и вариант с боем против Лебедева всерьез не рассматривал.

Александр Усик – абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO, WBC, IBF, WBA и журнала The Ring. Однако свой следующий бой украинец проведет в высшей весовой категории. Среди возможных соперников – россиянин Александр Поветкин. Бой может состояться в США.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram