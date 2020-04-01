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У АПЛ лучшие шансы первой восстановить футбольные матчи после карантина: ставки букмекеров

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У АПЛ больше всего шансов быстрее восстановить сезон / internewscast

Не секрет, что в Украине карантин продлили до 24 апреля, поэтому возобновятся ли вообще матчи Украинской премьер-лиги – остается загадкой.

Это касается всех европейских футбольных чемпионатов. Ситуация с пандемией коронавируса остается напряженной и многие команды не могут позволить себе проводить совместные тренировки. Однако, аналитики Parimatch смогли дать свой прогноз, какой же из турниров восстановится после карантина первым. Эксперты выделили чемпионаты Англии, Германии, Франции, Испании и Италии.

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Шансы Серии А и Примеры восстановить свои чемпионат первыми, по оценкам Parimatch, пока самые низкие – по 10%. Это и не удивительно, ведь эти страны на данный момент больше других в Европе пострадали от COVID-19. В Италии размышляют о продлении карантина до конца июля. Не в лучшем положении и Франция, у которой только 12% того, что Лига 1 стартует первой среди других.

Лидером является Англия: Parimatch оценивает шансы АПЛ восстановить матчи первой в 47%. Второе место в Бундеслиги – 21%.

Главным условием восстановления чемпионатов остается, конечно же, победа над коронавирусом. До того, пока не будет гарантирована безопасность команд и болельщиков, большой футбол на стадионы не вернется. И судя по тому, что пишут ведущие европейские спортивные издания, раньше июня топ-чемпионаты вряд ли восстановятся.

Больше об этом В УЕФА есть три даты возобновления футбольного сезона и запасной план

  • Наибольшее количество больных COVID-19 в Европе – в Италии. Там инфицировано коронавирусом более 105 тысяч человек (по состоянию на 1 апреля). 12 428 человек умерли (самый высокий показатель в мире).
  • На втором месте в Европе (и третьем в мире) – Испания – более 102 тысяч инфицированных лиц. При этом за один день в стране было зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения. Умерло 9 053 человека (589 за один день).
  • В Германии 71 тысяча инфицированных коронавирусом. Однако смертность от COVID-19 там значительно ниже – умерли 781 человек.
  • Во Франции более 52 тысяч инфицированных и 3 523 умерших от инфекции.
  • Великобритания замыкает топ-5 стран Европы – более 25 тысяч инфицированных и 1 789 умерших.

Примечательно Стоимость футболистов из-за коронавируса снизится на 28%: исследование CIES

Как отличить коронавирус от подобных инфекций / Инфографика 24 канала

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Футбол Спорт Бундеслига Ла Лига АПЛ
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