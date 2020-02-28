У боксера прямо во время боя из трусов выпал мобильный телефон – смешное видео

На одном из вечеров бокса в США произошел курьезный случай. Из шорт американского боксера Марвина Джонса прямо во время боя против Луиса Николаса выпал мобильный телефон.

Как сказал сам боец, он просто настраивался на поединок, слушая музыку, но перед выходом на ринг забыл его выложить.

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Отметим, что виновник этого шоу проиграл техническим нокаутом.

У боксера во время боя выпал мобильный телефон: смотрите видео