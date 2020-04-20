У депутата Беленюка хотят отобрать путевку на Олимпиаду-2021: причина конфликта

Участие двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе, депутата Верховной Рады Жана Беленюка на Олимпиаде в Токио, которую перенесли на 2021 год, оказалось под вопросом.

Беленюк рассказал Tribuna.com о ситуации с Семеном Новиковым, который победил на чемпионате Европы в его весовой категории и хочет поехать на Олимпиаду.

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Сейчас нужно смотреть на новые критерии отбора на Олимпиаду. Посмотрим. Новиков – парень, который очень хорошо выступил на чемпионате Европы, но туда изначально должен был ехать я. Мы с тренером дали ему такую возможность, потому что парень талантливый, с большим потенциалом и никаких вопросов не возникало.

У моего тренера были договоренности, что они едут на чемпионат Европы, но они никаким образом не претендуют на Олимпиаду. Потому что я завоевал лицензию и я должен ехать туда. Но вы же понимаете, что не со всеми людьми можно договариваться, это как в политике. Я надеюсь, что мы из этой ситуации выйдем максимально выгодно в первую очередь для результата сборной,

– сказал Беленюк.

В феврале 2020 года Новиков стал чемпионом Европы в весовой категории Беленюка (до 87 кг), который пропускал тот турнир. НОК Украины признал Новикова спортсменом февраля.

Достижения Жана Беленюка

Серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы среди кадетов (2007, 2008).

В 2011 году стал чемпионом Европы среди юниоров.

Завоевал серебро и бронзу чемпионата мира среди юниоров (2010, 2011).

Бронзовый призер Универсиады-2013.

Завоевал серебро Европейских игр в 2015 году в Баку и золото в 2019 году (Минск).

Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году в весовой категории до 85 кг.

Двукратный чемпион мира (2015, 2019). Однажды занимал вторую и третью ступеньку пьедестала в 2018 и 2014 годах соответственно.

Трижды побеждал на чемпионате Европы (2014, 2016, 2019) и завоевал бронзу в Белграде (2012).

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