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У "Динамо" первое поражение в 2020 году: нереализованный пенальти и отмененный гол – видео

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Динамо – Хайдук: результат / ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" провело очередной товарищеский матч на сборе в Турции. Команда Алексея Михайличенко проиграла "Хайдуку" со счетом 0:1.

Динамо – Хайдук 0:1

Гол: Радич, 90

Нереализованный пенальти: Цакташ, 20

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В первом тайме активнее и агрессивнее выглядели хорваты. "Хайдук" был нацелен на чужие ворота, создал пару хороших моментов, и в конце концов, на 20-й минуте заработал пенальти (фолил Шабанов). Впрочем, форвард хорватской команды ошибся, пробив по центру, и Бущан без особых проблем потянул удар.

Ближе к концу первого тайма разбегались и киевляне. Сначала отличный момент был у Сидорова, который после навеса со штрафного пробил головой выше ворот, а еще через пару минут неизвестно как мимо пробил Цитаишвили, который остался в гордом одиночестве в 10 метрах от ворот.

В перерыве Алексей Михайличенко сделал 10 замен, игра выровнялась, но и успокоилась.

Впрочем, ближе к концу матча "Хайдук" вновь активизировался, создал пару хороших моментов и гол Жайро, одного из самых активных в "Хайдуке", не засчитали из-за офсайда. Однако, хорваты свой гол в самой концовке матча все-таки забили. После навеса с углового кто-то из игроков хорватской команды головой очень красивым парашютом перебросил Бущана.

Следующий контрольный поединок команда Михайличенко проведёт 27 января против "Динамо-Брест". Ранее на сборе в Турции "бело-синие" сыграли вничью с "Легией" (1:1), обыграли "Нефтчи" (2:1) и разгромили "Вардар" (0:4).

Динамо – Хайдук: видео матча

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Динамо Спорт Футбол
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