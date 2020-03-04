У двоих членов сборной России по велогонкам обнаружили коронавирус
Двое членов российской команды по велогонкам больны коронавирусом, сейчас они находятся в Абу-Даби на карантине. Известны имена больных, это велогонщик Игорь Боев и член команды механик Дмитрий Пилипович.
Как сообщает министерство здравоохранения ОАЭ, кроме двух россиян, по данным ведомства, коронавирус нашли у двух итальянцев, одного немца и гражданина Колумбии.
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Отметим, заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, которые были заражены вирусом. Их состояние стабильное, они получают всю необходимую медицинскую помощь.
Добавим, что велогонщиков "Газпром-РусВело" шестой день не выпускают из отеля в Абу-Даби по причине карантина. На странице велокоманды в инстаграме говорится, что спортсмены не получают никаких официальных документов или информации от местной власти. Кроме россиян в таком же положении оказались и французские велогонщики.
В 2016 году команда "Газпром-РусВело" получила приглашение от RCS Sport для участия в супермногодневке Giro d'italia. Это стало первым масштабным туром в активе команды. Александр Фолифоров одержал победу на 15-м этапе итальянской гонки, открыв счет побед команды на таком серьезном уровне.