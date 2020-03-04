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У двоих членов сборной России по велогонкам обнаружили коронавирус

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Двое членов российской команды по велогонкам больны коронавирусом, сейчас они находятся в Абу-Даби на карантине. Известны имена больных, это велогонщик Игорь Боев и член команды механик Дмитрий Пилипович.

Как сообщает министерство здравоохранения ОАЭ, кроме двух россиян, по данным ведомства, коронавирус нашли у двух итальянцев, одного немца и гражданина Колумбии.

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Отметим, заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, которые были заражены вирусом. Их состояние стабильное, они получают всю необходимую медицинскую помощь.

Добавим, что велогонщиков "Газпром-РусВело" шестой день не выпускают из отеля в Абу-Даби по причине карантина. На странице велокоманды в инстаграме говорится, что спортсмены не получают никаких официальных документов или информации от местной власти. Кроме россиян в таком же положении оказались и французские велогонщики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Велокоманда «Газпром-РусВело» шестой день удерживается в отеле в ОАЭ ⠀ Российская велокоманда «Газпром-РусВело» шестой день остается заблокированной в одном из отелей Абу-Даби после отмены двух этапов многодневной гонки «Тур ОАЭ» в связи с распространением коронавируса. ⠀ Сотрудники и члены команды дважды прошли медицинские тестирования на наличие коронавируса. Результаты тестов — отрицательные. Несмотря на это, местные власти продолжают удерживать российскую команду без объяснения причин. Она остается изолированной на четвёртом этаже отеля вместе с двумя командами из Франции. ⠀ Важно отметить, что более 500 человек из числа участников и организаторов гонки контактировали на протяжении пяти дней. Но в течение первых дней изоляции из отеля были освобождены 16 команд-участниц гонки и сотрудников мероприятия. ⠀ На видео зафиксирована очередная попытка забрать одного из россиян в госпиталь якобы для проведения дополнительного обследования. При этом медицинские сотрудники и представители власти не предоставили официальные документы. ⠀ Руководство команды «Газпром-РусВело» просит Международный союз велосипедистов (UCI), министерства иностранных дел России и других стран, граждане которых удерживаются в отеле, принять меры для разрешения ситуации. ⠀ ⠀ #GazpromRusVelo #велоспорт #болеемзанаших #UAE #covid19 #coronavirus #мид #коронавирус #новостиспорта #министерствоиностранныхдел @mid.rus #cycling #ciclismo #uci @uci_cycling @russianemirates

Допис, поширений Gazprom - RusVelo Cycling Team (@rusvelocycling)

В 2016 году команда "Газпром-РусВело" получила приглашение от RCS Sport для участия в супермногодневке Giro d'italia. Это стало первым масштабным туром в активе команды. Александр Фолифоров одержал победу на 15-м этапе итальянской гонки, открыв счет побед команды на таком серьезном уровне.


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Автор: София Кулай
Теги: Велоспорт Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Спорта Спорт
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