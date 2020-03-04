У двоих членов сборной России по велогонкам обнаружили коронавирус

Как сообщает министерство здравоохранения ОАЭ, кроме двух россиян, по данным ведомства, коронавирус нашли у двух итальянцев, одного немца и гражданина Колумбии.

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Отметим, заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, которые были заражены вирусом. Их состояние стабильное, они получают всю необходимую медицинскую помощь.

Добавим, что велогонщиков "Газпром-РусВело" шестой день не выпускают из отеля в Абу-Даби по причине карантина. На странице велокоманды в инстаграме говорится, что спортсмены не получают никаких официальных документов или информации от местной власти. Кроме россиян в таком же положении оказались и французские велогонщики.