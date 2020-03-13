У еще одного игрока АПЛ обнаружили коронавирус: официальное заявление "Эвертона"
После того как у одного из игроков английского клуба обнаружили коронавирус, команда ушла на карантин. Фамилия игрока у которого обнаружили заболевание не сообщается.
Английский клуб сделал официальное заявление по этому поводу.
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Руководство команды добавило, что клуб находится в постоянном контакте с больным игроком и следит за состоянием здоровья всех футболистов и сотрудников тренерского штаба. Клуб принял решение закрыть на карантин тренировочную базу, академию, стадион и клубный офис. "Эвертон" будет соблюдать все предписания правительства Объединенного Королевства и министерства здравоохранения.
Профилактика Covid-19: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- мойте фрукты и овощи;
- избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- избегайте диких животных и не посещайте фермы.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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