У еще одного игрока АПЛ обнаружили коронавирус: официальное заявление "Эвертона"

После того как у одного из игроков английского клуба обнаружили коронавирус, команда ушла на карантин. Фамилия игрока у которого обнаружили заболевание не сообщается.

Английский клуб сделал официальное заявление по этому поводу. Читайте также Все матчи чемпионата Англии официально приостановлены до 4 апреля Руководство команды добавило, что клуб находится в постоянном контакте с больным игроком и следит за состоянием здоровья всех футболистов и сотрудников тренерского штаба. Клуб принял решение закрыть на карантин тренировочную базу, академию, стадион и клубный офис. "Эвертон" будет соблюдать все предписания правительства Объединенного Королевства и министерства здравоохранения. | Club Statement update. — Everton (@Everton) March 13, 2020 Профилактика Covid-19: как уберечься ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции: Регулярно мойте руки с мылом;

закрывайте нос и рот, когда чихаете;

мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

мойте фрукты и овощи;

избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

избегайте диких животных и не посещайте фермы.

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