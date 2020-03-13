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У еще одного игрока АПЛ обнаружили коронавирус: официальное заявление "Эвертона"

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После того как у одного из игроков английского клуба обнаружили коронавирус, команда ушла на карантин. Фамилия игрока у которого обнаружили заболевание не сообщается.

Английский клуб сделал официальное заявление по этому поводу.

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Руководство команды добавило, что клуб находится в постоянном контакте с больным игроком и следит за состоянием здоровья всех футболистов и сотрудников тренерского штаба. Клуб принял решение закрыть на карантин тренировочную базу, академию, стадион и клубный офис. "Эвертон" будет соблюдать все предписания правительства Объединенного Королевства и министерства здравоохранения.

Профилактика Covid-19: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
  • мойте фрукты и овощи;
  • избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • избегайте диких животных и не посещайте фермы.


Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус Covid-19 Футбол Спорт
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