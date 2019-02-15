У Ferrari презентовали болид для нового сезона Формулы-1: фото

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Ferrari презентовала новый болид Формулы-1
Ferrari презентовала новый болид Формулы-1 / Альберто Сабатини, Autosprint

Команда Ferrari стала последней командой, которая презентовала болид образца 2019 года для Формулы-1.

Презентация нового болида Ferrari прошла на клубной базе в Маранелло. Болид выполнен в традиционных для команды красных цветах.

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Болид воплощает в себе новейшие современные технологии, отражает новый регламент на будущий сезон и является плодом огромного труда каждого в Скудерии,
– прокомментировал новинку генеральный директор Ferrari Луи Камильери.

В новом сезоне Ferrari выступит с обновленным дуэтом боевых пилотов. Вместе с Себастьяном Феттелем будет представлять Скудерию Шарль Леклер, который заменил в команде Кими Райкконена.


Ferrari презентовала новый болид для Формулы-1

Дебют нового болида Ferrari пройдет 17 марта на Гран-при Австралии в Мельбурне.

Также свои новые болиды успели презентовать такие команды как Haas, Toro Rosso, Williams, Renault, Red Bull, Racing Point, Alfa Romeo Racing та McLaren.

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Теги: Спорт Ferrari Формула-1
Источник: 24 Канал
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