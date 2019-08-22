У футболиста "Динамо" редкая травма, но он вернется раньше указанного срока

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Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд / Фото из открытых источников

Медицинская служба "Динамо" сообщила положительные новости относительно травмы полузащитника команды Миккеля Дуэлунда. Футболисту не потребуется операция.

Состояние легионера "Динамо" прокомментировал главный врач первой команды Леонид Миронов. Он назвал повреждение игрока редким.

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Медицинская служба "Динамо" после тщательного осмотра Дуэлунда в Украине в Институте травматологии у ведущих специалистов в области его травмы была не удовлетворена результатами выводов наших врачей и решила проконсультироваться у ведущих европейских специалистов в области травмы стопы в Дании и Германии.

После обследования сначала в одной стране, а вчера и в другой, специалисты сделали однозначный вывод, что Миккель не нуждается в операции, а ему необходимо консервативное лечение и специальная физическая реабилитация в течение 12-14 дней. Клубная медицинская служба "Динамо" с этим абсолютно согласилась, поскольку в Германии Дуэлунд находился в сопровождении нашего ведущего врача Андрея Шморгуна.

После проведения консилиума принято решение отказаться от рекомендаций наших специалистов и прислушиваться к европейским, которые в один голос заявили, что в случае с Миккелем (а у него редкая травма большого пальца ноги) операция не нужна, наоборот – она ​​даже может навредить,
– говорится на сайте киевлян.

С разрешения президента клуба Игоря Суркиса и по согласованию с главным тренером Алексеем Михайличенко было принято решение отпустить Миккеля Дуэлунда на реабилитацию в Данию, где ему уже приходилось восстанавливаться в своего педагога после перелома, который он получил в прошлом году.

4 сентября Миккель должен вернуться в Киев для контрольного тестирования.

Ранее сам футболист заявил, что ему нужна операция, поэтому он не сможет помочь "Динамо" еще 5-6 недель.

Дуэлунд перешел в "Динамо" летом 2018 года. Из-за многочисленных травм Миккель сыграл за "бело-синих" только 13 матчей. В его активе гол и результативная передача.

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Теги: Спорт Динамо Футбол
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