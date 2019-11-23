У Хабиба опубликовали постер боя с Мейвезером: поединок должен был состояться в январе 2020 года

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз, рассказал о возможном бое с Флойдом Мейвезером. По его словам, бойцы должны были встретиться в январе 2020 года в Саудовской Аравии.

Абдель-Азиз опубликовал в инстаграме постер с датой боя Хабиба и Флойда, а также рассказал о планах на встречу.

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Сначала планировал так, но большой папа спорта Дейна Уайт (промоутер Мейвезера, – Спорт24) убедил Флойда ненадолго это скрыть. Трое из нас знают, что на самом деле произошло. Но, честно говоря, я рад видеть Уайта вместе с Мейвезером.

Он, наконец, получил хорошего промоутера для своих боев. Оставаясь в стороне от всех разговоров, нужно признать, что Флойд – крупнейший боксер эпохи, по моему мнению. А Дейна Уайт – крупнейший промоутер в истории. Вместе они могут осуществить большие дела,

– написал Абдель-Азиз в инстаграми.

Также менеджер Хабиба убежден, что Нурмагомедов победит Мейвезера.

Что известно о потенциальном бое?

Недавно Мейвезер обратился к Хабибу Нурмагомедову и заявил, что готов провести бой с Хабибом, но только по боксерским правилам.

Отец Хабиба отреагировал на слова Флойда в инстаграме. Абдулманап Нурмагомедов заявил, что Хабибу нужен отец Василия Ломаченко Анатолий.

Следующий бой Хабиб, скорее всего, проведет в марте или апреле 2020 года. Соответствующую информацию озвучил менеджер российского бойца Ризван Магомедов. При этом место и вероятный соперник пока неизвестны.

Зато Флойд объявил о восстановлении профессиональной карьеры боксера. Как известно, на профессиональном ринге Флойд не проиграл ни одного поединка.