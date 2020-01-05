У Хабиба прокомментировали возможный реванш с МакГрегором
Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз уверен, что реванша между россиянином и Конором МакГрегором не будет. Али Абдель-Азиз прокомментировал заявление президента UFC Дейни Уайта о том, что МакГрегор станет следующим претендентом на титул Хабиба.
По словам менеджера Нурмагомедова, Дейна Уайт пытается привлечь внимание фанатов к Конору.
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Дейна – крупнейший промоутер в истории, и я его очень уважаю. И я понимаю, что ему нужно привлекать внимание людей к Конору. Он говорит о реванше с Хабибом для того, чтобы фанаты больше говорили о Коноре. Это нормально – это его работа,
– цитирует Абдель-Азиза mmajunkie.usatoday.com.
Также Али заявил, что Хабиба Нурмагомедова не интересует реванш с МакГрегором.
Реванш с Конором нас не интересует. Насколько я понимаю, он может не победить "Ковбоя". Такой вариант очень вероятен. Послушайте, перед боем с Хабибом тренер Конора говорил о его лучшей формуе в жизни и что он выиграет за три раунда. А после боя они заявили: "У нас был ужасный тренировочный лагерь, во время которого нога Конора распухла как воздушный шарик". Все они лжецы,
– резюмировал менеджер Хабиба.
Что известно о первом бое Конора и Хабиба?
Бой состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. В этом бою россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя оба бойца приняли участие в столкновениях и получили длительные дисквалификации.
Пока свой последний бой Хабиб провел 7 сентября. Нурмагомедов защитил титул в поединке против Дастина Порье. Россиянин победил в третьем раунде удушающим приемом.
Следующий поединок Хабиба состоится 18 апреля 2020 года. Он будет защищать титул против Тони Фергюсона.
Однако Конор МакГрегор возобновит карьеру и встретится с Дональдом Серроне.
Бой пройдет в полусреднем весе возглавит турнир UFC 246, который состоится 18 января в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena.