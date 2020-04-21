У хоккеиста, с которым играл Лукашенко, обнаружили коронавирус

11 апреля в Беларуси состоялся финал республиканских соревнований среди любительских хоккейных команд на призы "Президентского спортивного клуба". В матче принял участие президент Беларуси Александр Лукашенко. Теперь стало известно, что у хоккеиста из команды президента подтвердили коронавирус.

Как сообщает Telegram канал NEXTA, коронавирус обнаружили у экс-игрока сборной Беларуси Дмитрия Мелешко.

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Мелешко, комментируя ситуацию, заявил, что у него нет коронавируса, но результатов теста он не знает, сообщает TUT.BY.

Он подтвердил, что решил самоизолироваться. По его словам, причина в том, что у его жены онкологическое заболевание, поэтому он хочет свести риски к минимуму.

В то же время пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила, что Мелешко госпитализирован с диагнозом COVID-19, сообщают "РИА Новости".

Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19. Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске,

– заявила Эйсмонт.

На вопрос, сдавал ли тест на коронавирус Лукашенко, Эйсмонт сказала, что сейчас в этом нет необходимости.

Она сообщила, что Лукашенко не будет идти в самоизоляцию.

Мелешко играл одной команде с Лукашенко 11 апреля. По инструкции Минздрава президент обязан самоизолироваться. От даты матча еще не прошло 14 дней.

Также в команде президента Беларуси, которая одержала победу, играл его сын Николай. Александр Лукашенко и его сын отличились голевыми пасами.

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Что известно об отношении Лукашенко к COVID-19

Президент Беларуси не верил в реальность угрозы коронавируса и считает, что COVID-19 – это "психоз", которому подверглось сообщество.

Лукашенко утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса. Также он выразил надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь.

Кроме того, в Беларуси не планируют отказываться от парада на 9 мая. Также там не внедрен жесткий карантин, как в ряде стран.

По состоянию на 21 апреля официально в Беларуси зафиксировано 6264 случаев заражения, более 50 человек погибли.

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