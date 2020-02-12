У хоккеиста случился сердечный приступ во время матча НХЛ, игру пришлось срочно остановить – вид

Матч чемпионата НХЛ между "Анахаймом" и "Сент Луисом" пришлось остановить еще в первом периоде. Все из-за потери сознания хоккеистом Джеем Баумистером. Впоследствии оказалось, что у него случился сердечный приступ.

Баумистер как раз отыграл часть матча и направился в ряд запасных. Именно там ему и стало плохо – он начал медленно сползать под лавку. Это заметили его партнеры и забили тревогу.

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Хоккеисту сразу же оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Пока это все происходило, все другие игроки в это время находились на льду. Зрители на трибунах стояли возле своих мест. Игра была остановлена.

Видео, как Баумистеру оказывали помощь во время игры

Баумистера отправили в больницу, и он пришел в себя еще по дороге туда. Впоследствии "Сент Луис" выпустили официальное заявление, где указали, что у игрока случился сердечный приступ. Пока же он находится в госпитале.

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Сам матч остановили. Его решили доиграть в другой день. К тому времени счет был 1:1.

Чем известен Джей Баумистер36-летний канадец Джей Баумистер – один из самых титулованных защитников во всей НХЛ. Он член Тройного золотого клуба. Игрок дважды выигрывал со сборной Канады чемпионат мира, а в 2014 году – Олимпиаду. Последний и один из важнейших трофеев в карьере выиграл в 2019 году, когда выиграл с клубом Кубок Стэнли.



Его считают одним из "железных людей" НХЛ – он сыграл 737 матчей подряд. И продолжил бы этот показатель, если бы не неудачная травма.



Летом 2020 года у него заканчивается контракт, и Баумистер подумывает над окончанием карьеры.

Были ли похожие случаи в НХЛ

В НХЛ были как минимум два случая, когда хоккеисты теряли сознание во время матчей. В 2005 году защитник "Детройта" Иржи Фишер потерял сознание, остановка сердца длилась шесть минут. Уже после госпитализации у Фишера были выявлены проблемы с сердцем, из-за которых он завершил карьеру (сейчас работает директором по развитию игроков "Детройта").

Весной 2014-го сердечный приступ произошел у форварда "Далласа" Рича Певерли, который перед сезоном ложился на операционный стол, чтобы исправить нерегулярное сердцебиение. Его ситуация была не такой тяжелой, как у Фишера, но Певерли после этого случая тоже завершил карьеру.