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У хорватского боксера, который две недели назад бился с украинцем, обнаружен коронавирус

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Олег Горосков / facebook.com/UkrainianBoxingFederation

Во время европейского олимпийского квалификационного турнира в Лондоне хорватский боксер Тони Филиппи и два тренера сборной заразились коронавирусом.

Об этом сообщает портал InsidetheGames.

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Квалификационный турнир к Играм в Токио стартовал в Лондоне 14 марта и должен был завершиться 24 марта, но был остановлен на третий соревновательный день.

В поединке 1/16 финала, который состоялся 15 марта, Филиппи проводил бой против украинца Олега Горскова.

Тогда хорват уступил раздельным решением судей, после чего покинул соревнования. Через некоторое время Тони прошел тест на коронавирус, который дал положительный результат.

  • Коронавирусом на соревнованиях также заразились два турецких спортсмена.
  • На данный момент в Хорватии 790 человек сдали положительный тест на коронавирус, шесть из них умерли, 64 выздоровели.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Бокс
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