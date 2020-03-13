У игрока "Челси" Хадсона-Одои обнаружили коронавирус
Вингер английского клуба сдал тест, который показал положительный результат. Все кто контактировали с 19-летним футболистом уже находятся на карантине.
Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.
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В соответствии с принципами правительства здравоохранения все кто контактировали с футболистом находятся на самоизоляции, чтобы не рисковать здоровьем других. Кто не имел тесного контакта с Каллумом, вернутся к тренировочному процессу уже в ближайшее время.
Добавим, что в понедельник утром у Каллума появились симптомы легкой простуды, и с тех пор он не присутствовал на тренировочной базе в качестве мер предосторожности. Однако, игрок сдал тест на заболевание коронавирусом, который показал положительный результат, теперь футболиста ждет период самоизоляции. Несмотря на такой результат теста, Каллум чувствует себя хорошо и надеется как можно скорее вернуться на тренировочную базу.
В текущем сезоне Хадсон-Одои принял участие в 27 матчах за "Челси" во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 6 результативными передачами.
Лондонский "Челси" свой ближайший матч должен был провести в АПЛ уже 14 марта против "Астон Виллы".
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