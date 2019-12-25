У Каштру нет достаточного авторитета среди игроков "Шахтера", – экс-игрок сборной Украины
Бывший игрок "Металлиста" и сборной Украины Сергей Кандауров оценил адаптацию португальского специалиста Луиша Каштру в "Шахтере".
Кандауров считает, что Луиш Каштру еще недостаточно освоился в донецком клубе.
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Мне кажется, в донецкой команде он себя еще не нашел. Показательным моментом стала замена одного из молодых бразильских легионеров, которому он даже не пожал руку. На мой взгляд, у Луиша Каштру еще нет достаточного авторитета среди футболистов. Или он его не завоевал, или какие-то проблемы в клубе или команде еще существуют,
– цитирует Кандаурова UA-Футбол.
Напомним, Каштру возглавил "Шахтер" летом этого года. Предыдущим местом работы 58-летнего специалиста была "Витория Гимараеш".
"Шахтер" сыграет с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы.
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