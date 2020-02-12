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У "Короля футбола" Пеле серьезные проблемы со здоровьем

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Пеле / www.npr.org

Недавно Пеле перенес операцию по замене тазобедренного сустава. По словам сына, 79-летняя футбольная легенда почти не выходит из собственного дома и находится в депрессии.

После операции пересадки костей на бедре, бразильский футболист не прошел надлежащей реабилитации для полного выздоровления. Сейчас Пеле передвигается исключительно с помощью ходунков.

"Это немного лучше, чем было раньше, когда отец передвигался на инвалидной коляске, но ему все равно сложно передвигаться", – отметил сын футболиста в интервью Globo Esporte.

Из-за таких проблем с передвижением бывший футболист не выходит из дома и находится в депрессии.

Представьте, он – король, он всегда был очень значительной фигурой, а сегодня он больше не может нормально ходить. Он очень стесняется этого,
– поделился Эдиньо.

Напомним, в апреле 2019 года Пеле был госпитализирован в парижскую клинику. У бразильца резко повышалась температура. После обследования "звезда футбола" был прооперирован из-за обострения инфекции мочевыводящих путей.

Добавим, что Пеле является единственным в истории футболистом, которому удавалось трижды побеждать на чемпионатах мира. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории футбола, забив более 1280 голов. За сборную Бразилии отметился 77 результативными ударами.

По версиям FIFA и IFFHS был признан лучшим футболистом XX века. В июне 2016 года он был награжден Олимпийским орденом. 23 октября "футбольной легенде" исполнится 80 лет.

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Автор: София Кулай
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
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