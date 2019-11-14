У лидера сборной Украины родилась дочь: опубликованы милые фото

У полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского и его жены Роксаны в среду, 13 ноября, родилась дочь.

Новорожденную назвали Оливия. Об этом сообщила жена игрока в своем Instagram.

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Также на снимках изображен Руслан, который держит новорожденную дочь на руках. Получилось очень мило и трогательно.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в связи с пополнением в семье предоставил Малиновскому несколько дней отдыха. Руслан должен прибыть в расположение национальной команды до матча против Сербии.

В нынешнем сезоне 26-летний Малиновский сыграл в 14 матчах за "Аталанту" и забил один мяч в ворота "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Игроком итальянского клуба украинец стал летом после перехода из "Генка".