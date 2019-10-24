У Ломаченко забрали титул WBC, украинец стал "франчайзинговым" чемпионом

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / GETTY IMAGES

Украинский боксер Василий Ломаченко стал "франчайзинговым" чемпионом по версии WBC в легком весе. Из-за этого американец Девин Хейни переведен из статуса "временного" чемпиона в полноценного.

Украинец стал только вторым боксером, которого WBC наделила статусом "франчайзингового" чемпиона. Первым статус был предоставлен мексиканцу Саулю Альваресу.

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Ломаченко стал "франчайзинговым" чемпионом по версии WBC / Фото: WBC

Когда Ломаченко завоевал титул WBC?Василий получил титул WBC в легком весе 31 августа в Лондоне. Ломаченко победил местного боксера Люка Кэмпбелла в поединке за вакантный титул WBC.

Что такое "франчайзинговый чемпион"?

Это не новый пояс и не новый чемпионат. Это обозначение бойца по довольно специфическим критериям – легендарного чемпиона нескольких весовых категорий. Первым "франчайзинговым чемпионом" был назван Сауль Альварес.

Франшиза – это обозначение, которое не подлежит передаче. Если другой боксер победит "франчайзингового чемпиона", то он не станете им. "Франчайзинговых чемпионом" может стать элитный боец, который играет важную роль в боксе. Этот статус дает боксерский совет WBC. В каждом поединке боксер представляет организацию.

После окончания карьеры "франчайзинговый" чемпион становится "почетным" чемпионом WBC. Также совет будет согласовывать каждого оппонента такого боксера с его промоутером.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Василий Ломаченко Бокс
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