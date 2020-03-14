У МакГрегора из-за коронавируса умерла тетя

У ирландского бойца Конора МакГрегора из-за пандемии коронавируса умерла тетя. Об этом рассказал сам боец.

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах сообщил, что несколько дней назад должен был объявить миру о пожертвовании на одном из телеканалов в США. Именно тогда ему сообщили печальную весть

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Я взял с собой всю семью, это выступление были готовы транслировать все утренние ток-шоу в США. Мне позвонили и сообщили, что моя любимая маленькая тетушка Энн умерла. Моя бедная доброжелательная тетушка. Сестра моей мамы,

– написал Конор в инстаграми.

Ирландец написал, что из-за коронавируса люди приобретут хорошие привычки. В частности, гигиена рук и не касаться собственного лица.

"Покойся с миром, Энн Мур, я люблю тебя", – добавил МакГрегор.

Коронавирус в мире

По состоянию на 14 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 5429 человек. Общее количество инфицированных – 145 369 человек по всему миру. Выздоровели более 71 тысячи человек.

В Украине от коронавируса 13 марта умер первый человек – женщина из Радомышля. В Радомышле и Черновицкой области ввели чрезвычайное положение. Сейчас в Украине еще два человека остаются больными коронавирус.

Украина с 15 марта закрывает все наземные границы, а также с 17 марта на две недели останавливает авиасообщение. В Украину будет запрещено въезжать иностранцам.

Украинцы, прибывающих из стран, где бушует эпидемия коронавируса, будут отправлять на обсервацию.

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