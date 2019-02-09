У мамы Криштиану Роналду обнаружили страшную болезнь

Мать пятикратного обладателя "Золотого мяча" португальца Криштиану Роналду сообщила о том, что борется со страшным заболеванием – раком молочной железы.

Долреш Авейру призналась в своих проблемах одному из португальских каналов перед тем, как улететь в Италию на 34-летие своего сына.

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"Мне сделали операцию на другой части груди в Мадриде, я прошла лучевую терапию, и теперь борюсь за свою жизнь", – сказала женщина.

Впервые подобный диагноз был поставлен женщине в 2007 году: тогда врачи удалили опухоль, а португалец пожертвовал 100 тысяч фунтов стерлингов госпиталя, в котором она проходила лечение.

Спорт 24 писал, что Роналду заплатит штраф 18,8 млн евро и получит 23 месяца условно за уклонение от уплаты налогов в Испании во время выступления за "Реал".

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Также Криштиану Роналду обвиняется по делу об изнасиловании. Американка Кэтрин Майорга из Лас-Вегаса сообщила немецкому изданию Der Spiegel, что ее изнасиловал Криштиану Роналду в 2009 году. Сразу после изнасилования Роналду заплатил женщине 375 тысяч долларов за молчание. Однако в 2017 году ее адвокат заявил, что договор недействителен. Сам Роналду все обвинения отвергает и называет их фейком.

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