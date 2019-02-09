У мамы Криштиану Роналду обнаружили страшную болезнь

37 Читати новину українською
Криштиану Роналду с мамой
Криштиану Роналду с мамой / Фото из открытых источников

Мать пятикратного обладателя "Золотого мяча" португальца Криштиану Роналду сообщила о том, что борется со страшным заболеванием – раком молочной железы.

Долреш Авейру призналась в своих проблемах одному из португальских каналов перед тем, как улететь в Италию на 34-летие своего сына.

Читайте также: Криштиану Роналду разбил женщине нос, а потом подарил футболку: фото

"Мне сделали операцию на другой части груди в Мадриде, я прошла лучевую терапию, и теперь борюсь за свою жизнь", – сказала женщина.

Впервые подобный диагноз был поставлен женщине в 2007 году: тогда врачи удалили опухоль, а португалец пожертвовал 100 тысяч фунтов стерлингов госпиталя, в котором она проходила лечение.

Спорт 24 писал, что Роналду заплатит штраф 18,8 млн евро и получит 23 месяца условно за уклонение от уплаты налогов в Испании во время выступления за "Реал".

Читайте также: Криштиану Роналду – 34: голы знаменитого форварда в ворота украинских клубов

Также Криштиану Роналду обвиняется по делу об изнасиловании. Американка Кэтрин Майорга из Лас-Вегаса сообщила немецкому изданию Der Spiegel, что ее изнасиловал Криштиану Роналду в 2009 году. Сразу после изнасилования Роналду заплатил женщине 375 тысяч долларов за молчание. Однако в 2017 году ее адвокат заявил, что договор недействителен. Сам Роналду все обвинения отвергает и называет их фейком.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака
сегодня
1125
Теги: Футбол Спорт Криштиану Роналду
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
На базе футбольного клуба в Бразилии возник пожар, по меньшей мере 10 человек погибло: фото
8 февраля 13:24 На базе футбольного клуба в Бразилии возник пожар, по меньшей мере 10 человек погибло: фото
99
Месси – самый высокооплачиваемый футболист Европы, Роналду получает почти вдвое меньше: топ-10
8 февраля 12:48 Месси – самый высокооплачиваемый футболист Европы, Роналду получает почти вдвое меньше: топ-10
167
Смерть Эмилиано Сала: все новости трагедии
8 февраля 09:21 Смерть Эмилиано Сала: все новости трагедии
9080
Гвоздик официально проведет защиту титула WBC против опытного француза
8 февраля 09:16 Гвоздик официально проведет защиту титула WBC против опытного француза
119
Скандал Алиевых: суд вынес решение по делу экс-супругов
7 февраля 21:35 Скандал Алиевых: суд вынес решение по делу экс-супругов
306
Ракицкий сравнил гимн Украины с песнями Григория Лепса: видео
7 февраля 20:45 Ракицкий сравнил гимн Украины с песнями Григория Лепса: видео
378
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук