У Месси произошел конфликт с Пике на тренировке "Барселоны"

Между 32-летним аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси и 33-летним испанским защитником каталонского клуба Жераром Пике произошел конфликт на тренировке.

По информации AS, ссора произошла на утренней тренировке. Игроки начали общаться на повышенных тонах. Пока неизвестно, что стало причиной конфликта.

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Однако отмечается, что конфликт между ведущими футболистами удалось уладить и он не перерос в нечто большее.

В то же время издание сообщает, что в раздевалке команды царит напряженная атмосфера. Виной этому называют смену тренера, потерю лидерства в чемпионате Испании и невнятную работу клуба на трансферном рынке.

Месси и Пике входят в семерку игроков с наибольшим количеством сыгранных матчей за "Барселону" в истории клуба. На счету аргентинца – 711 игр, в активе испанца – 525 матчей.

После 22-х сыгранных туров "Барселона" занимает второе место в чемпионате Испании по футболу, имея в активе 46 очков.