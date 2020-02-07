У Месси самая большая зарплата в футболе, Роналду получает почти вдвое меньше

Капитан "Барселоны" Лионель Месси продолжает оставаться самым высокооплачиваемым футболистом мира. Зарплата аргентинца составляет 8,3 миллиона евро в месяц.

32-летний Месси зарабатывает 8,3 миллиона евро до вычета налогов, сообщает L'Equipe.

Примечательно: Спортсмены десятилетия от Sky Sports: Роналду обошел Месси и стал третьим

Второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов планеты занимает Криштиану Роналду. В "Ювентусе" португалец зарабатывает 4,5 миллиона евро в месяц, что почти вдвое меньше, чем заработок Месси.

На третьем месте – форвард французского ПСЖ Неймар с зарплатой 3 миллиона евро в месяц.

Топ-3 футболиста мира по уровню зарплаты

Лионель Месси – 8,3 миллиона евро

Криштиану Роналду – 4,5 миллиона евро

Неймар – 3 миллиона евро

В пятерку также входят форварды "Барселоны" Луис Суарес и Антуан Гризманн, каждый из которых получает чуть меньше, чем 3 миллиона евро в месяц.

Наиболее высокооплачиваемым игроком в Англии является голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа (1,76 миллиона евро в месяц).

В Германии самую большую зарплату получают игроки "Баварии" Роберт Левандовски и Филиппе Коутиньо. Оба зарабатывают по 1,66 миллиона евро в месяц.