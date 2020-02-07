У Месси самая большая зарплата в футболе, Роналду получает почти вдвое меньше
Капитан "Барселоны" Лионель Месси продолжает оставаться самым высокооплачиваемым футболистом мира. Зарплата аргентинца составляет 8,3 миллиона евро в месяц.
32-летний Месси зарабатывает 8,3 миллиона евро до вычета налогов, сообщает L'Equipe.
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Второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов планеты занимает Криштиану Роналду. В "Ювентусе" португалец зарабатывает 4,5 миллиона евро в месяц, что почти вдвое меньше, чем заработок Месси.
На третьем месте – форвард французского ПСЖ Неймар с зарплатой 3 миллиона евро в месяц.
Топ-3 футболиста мира по уровню зарплаты
- Лионель Месси – 8,3 миллиона евро
- Криштиану Роналду – 4,5 миллиона евро
- Неймар – 3 миллиона евро
В пятерку также входят форварды "Барселоны" Луис Суарес и Антуан Гризманн, каждый из которых получает чуть меньше, чем 3 миллиона евро в месяц.
Наиболее высокооплачиваемым игроком в Англии является голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа (1,76 миллиона евро в месяц).
В Германии самую большую зарплату получают игроки "Баварии" Роберт Левандовски и Филиппе Коутиньо. Оба зарабатывают по 1,66 миллиона евро в месяц.