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У Месси самая большая зарплата в футболе, Роналду получает почти вдвое меньше

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Лионель Месси / GETTY IMAGES

Капитан "Барселоны" Лионель Месси продолжает оставаться самым высокооплачиваемым футболистом мира. Зарплата аргентинца составляет 8,3 миллиона евро в месяц.

32-летний Месси зарабатывает 8,3 миллиона евро до вычета налогов, сообщает L'Equipe.

Примечательно: Спортсмены десятилетия от Sky Sports: Роналду обошел Месси и стал третьим

Второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов планеты занимает Криштиану Роналду. В "Ювентусе" португалец зарабатывает 4,5 миллиона евро в месяц, что почти вдвое меньше, чем заработок Месси.

На третьем месте – форвард французского ПСЖ Неймар с зарплатой 3 миллиона евро в месяц.

Топ-3 футболиста мира по уровню зарплаты

  • Лионель Месси – 8,3 миллиона евро
  • Криштиану Роналду – 4,5 миллиона евро
  • Неймар – 3 миллиона евро

В пятерку также входят форварды "Барселоны" Луис Суарес и Антуан Гризманн, каждый из которых получает чуть меньше, чем 3 миллиона евро в месяц.

Наиболее высокооплачиваемым игроком в Англии является голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа (1,76 миллиона евро в месяц).

В Германии самую большую зарплату получают игроки "Баварии" Роберт Левандовски и Филиппе Коутиньо. Оба зарабатывают по 1,66 миллиона евро в месяц.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Бавария Манчестер Юнайтед Ювентус ФК Барселона ПСЖ Неймар Криштиану Роналду Лионель Месси
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