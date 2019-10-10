У нас было пять потенциальных соперников вместо Спонга, – промоутер Усика

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Александр Усик
Александр Усик / Фото из открытых источников

Промоутер компании К2 Александр Красюк заявил, что найти замену Тайрону Спонгу (14-0, 13 КО) для дебютного поединка Александра Усика (16-012 КО) в супертяжелом весе было несложно.

Спорт 24 писал, что после провала допинг-теста голландцем Тайроном Спонга, его для боя с Усиком заменил американец Чез Уизерспун.

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Ситуация с допингом Спонга не нова, такое происходит. Главное, что бой не был за титул чемпиона мира и мы не были ограничены топ-15 рейтинга для поиска замены. У нас было пять альтернативных вариантов. Мы решили, что Уизерспун будет, наверное, лучшим оппонентом для Усика. Я бы не сказал, что было сложно, все было очень быстро. Не совсем корректно называть другие варианты, которые у нас были. По Устинову скажу, что у нас не было такой альтернативы. Прежде всего, причина в том, что Усик не хочет драться с боксерами из России, чтобы избежать пересудов. Ну, а с другой стороны, Устинов слишком возрастной боксер, и в последних четырех боях он три раза проигрывал,
– сказал Красюк в интервью Youtube-канала VideoBoxing.

Сначала Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе 25 мая, а соперником должен был быть Карлос Такам. Не сложилось. Украинец получил травму, бой отложили, а потом и соперник отказался от боя.

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После этого договорились с голландцем Тайроном Спонгом. Мощный проспект, который был хорошим кандидатом для дебютного боя. Но и здесь неудача. За четыре дня до боя Спонга обвинили в употреблении допинга. Бой оказался на грани срыва, а впоследствии его отменили. Но срочно нашли и ему замену – американца Чаза Уизерспуна.

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Усик – Спонг Александр Усик Усик – Уизерспун Бокс
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